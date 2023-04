Il Trono di Spade: Un secondo spin-off prequel ordinato ufficialmente a HBO Max

News Serie TV

La nuova serie si concentra su Ser Duncan l'Alto e Aegon V Targaryen, i personaggi di George R.R. Martin anche conosciuti come Dunk ed Egg.

Il servizio streaming HBO Max (dal 23 maggio solo Max) ha annunciato l'ordine di un secondo spin-off prequel de Il Trono di Spade. Nonostante George R.R. Martin, autore della saga letteraria da cui la serie di successo è tratta, nonché co-ideatore della recente House of the Dragon, avesse affermato che il progetto di una show incentrato sulle avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V di Casa Targaryen, rispettivamente Dunk ed Egg, era andato incontro a difficoltà che con ogni probabilità ne avrebbero precluso l'arrivo in tv, l'appena annunciata A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight si concentrerà proprio sui due personaggi.

I dettagli di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Scritta e prodotta a livello esecutivo da Martin e Ira Parker, già sceneggiatrice di un episodio di House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight sta coinvolgendo anche l'attuale showrunner di quest'ultima Ryan Condal e Vince Gerardis, anch'essi come produttori esecutivi. La sinossi rivela: "Un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, due improbabili eroi vagano per Westeros. Un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l'Alto (anche conosciuto come Dunk) e il suo minuscolo scudiero, Egg. Ambientata in un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora passato dalla memoria dei vivi, grandi destini, potenti nemici e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e impareggiabili".

L'ordine di uno spin-off incentrato su Dunk ed Egg arriva solo un paio di settimane dopo l'indiscrezione secondo cui HBO, la stessa rete de Il Trono di Spade e House of the Dragon, stia lavorando a uno spin-off incentrato anch'esso sulla dinastia Targaryen. Più precisamente su Aegon I Targaryen, raccontando come lui e le sue mogli-sorelle, Visenya e Rhaenys, hanno usato il loro esercito e i loro tre draghi per conquistare i regni di Westeros ad eccezione di Dorne. Aegon I è stato il primo re di Westeros, il primo a sedersi sul Trono di Spade e il fondatore di Casa Targaryen. Questi eventi hanno avuto luogo circa 300 anni prima delle Cronache del ghiaccio e del fuoco e poco più di un secolo prima di House of the Dragon.