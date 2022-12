Il Trono di Spade, Kit Harington parla dello spin-off su Jon Snow: "Le cose per lui non vanno bene"

News Serie TV

Durante una convention dedicata a Game of Thrones, l'interprete di Jon Snow ha anticipato qualcosa sulla nuova serie sequel in sviluppo a HBO.

Meglio non aspettarsi sorrisi e lieto fine dallo spin-off de Il Trono di Spade dedicato al personaggio di Jon Snow. Ospite a Los Angeles della convention dedicata alla serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin, lo stesso interprete di Jon Snow Kit Harington ha dato qualche anticipazione sul sequel, dichiarando che il protagonista non se la passerà benissimo.

Snow: Cosa ci aspetta nella serie su Jon Snow

Intitolata provvisoriamente Snow, la serie sequel incentrata sull'amato personaggio de Il Trono di Spade interpretato da Kit Harington è attualmente in sviluppo a HBO, sebbene la rete non l'abbia mai ufficializzata. Lo scorso giugno, però, era stato lo scrittore George R.R. Martin a confermare il progetto rivelando che l'idea alla base era stata proposta alla rete via cavo americana da Kit Harington in persona. "Non posso dirvi i nomi degli sceneggiatori/snowrunner, dal momento che manca ancora l'autorizzazione, ma Kit ha proposto anche loro, la sua stessa squadra, e sono formidabili", aveva anticipato l'autore de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco. Da allora null'altro è trapelato.

Le anticipazioni di Kit Harington

Ancora oggi, Harington (che lo scorso settembre aveva scherzato, citando una famosa battuta di Jon Snow, dicendo di "non saperne niente") non si può sbilanciare sui dettagli della serie. Tuttavia ha anticipato qualcosa parlando della vita di Jon Snow dopo i fatti che hanno chiuso Il Trono di Spade:

"Penso che se glielo avessi chiesto, non avrebbe pensato di cavarsela. Alla fine della serie, quando lo troviamo in quella cella, si sta preparando per essere decapitato e vuole davvero che questo accada. Per lui è finita. Essere mandato alla Barriera è il dono più grande e anche la sua più grande maledizione. Deve tornare in quel posto con tutta questa storia sulla spalle e vivere la sua vita pensando a come ha ucciso Dany, a Ygritte che muore tra le sue braccia, a come ha fatto impiccare Olly e a tutti questi traumi. Tutto ciò è interessante".

Senza parlare direttamente dello spin-off in sviluppo, l'interprete di Jon Snow ha poi menzionato lo stato d'animo del suo personaggio alla fine della serie accennando, indirettamente, alla situazione in cui lo ritroveremo nello spin-off, che non sarà certo delle migliori:

“Quindi penso a come lo abbiamo lasciato alla fine d Game of Thrones. C'era questa sensazione... penso volessimo un sorriso, volessimo sapere che le cose sarebbero andate bene. Ma no, non sta bene".