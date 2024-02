Il Trono di Spade: Per lo spin-off su Aegon I Targaryen HBO arruola lo sceneggiatore di The Batman Mattson Tomlin

News Serie TV

La potenziale serie prequel, ancora nelle prime fasi di sviluppo, racconterebbe la storia del primo re di Westeros e delle sue mogli-sorelle Visenya e Rhaenys.

Uno dei tanti spin-off de Il Trono di Spade attualmente in sviluppo inizia a fare progressi. The Hollywood Reporter fa sapere che HBO ha coinvolto lo sceneggiatore di The Batman Mattson Tomlin nella scrittura della potenziale serie prequel incentrata sul regno di Aegon I Targaryen, detto il Conquistatore. Il progetto, di cui si è parlato per la prima volta lo scorso aprile, sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo ma il fatto che sia stato chiamato un autore è segno di interesse concreto da parte della rete.

Il Trono di Spade: Cosa sappiamo sullo spin-off su Aegon il Conquistatore

Il protagonista di questo nuovo spin-off - il terzo prequel dopo House of the Dragon e il già ordinato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight - dovrebbe essere Aegon I Targaryen, detto il Conquistatore. Fondatore della dinastia Targaryen e primo re del Continente occidentale, circa 300 anni prima dei fatti narrati nella serie principale Aegon volò da Roccia del Drago alla volta dei Sette Regni conquistandoli tutti ad eccezione di Dorne grazie ai suoi tre maestosi draghi Balerion, Vhagar e Meraxes. Governà affiancato dalle sue sorelle Visenya e Rhaenys che decise anche di sposare.

Mattson Tomlin ha lavorato sul blockbuster del 2022 The Batman con Robert Pattinson e ha scritto anche il sequel del film. Ha anche altri due progetti per il grande schermo in lavorazione: BRZRKR dal fumetto di Keanu Reeves e un adattamento della serie di videogiochi Mega Man. Stando ai rumor, il suo approccio alla serie su Aegon I Targaryen sarebbe "un ritorno alle origini". Cosa voglia dire lo capiremo solo se il progetto si concretizzerà.

Le altre serie ambientate nel mondo de Il Trono di Spade in sviluppo

Questo potenziale spin-off del franchise creato da George R.R. Martin non è l'unico attualmente in sviluppo a HBO. Si parla di un sequel incentrato su Jon Snow, un prequel sulla principessa Nymeria e diversi spin-off animati tra cui una serie sui viaggi di Lord Corlys Velaryon, tutti progetti ancora non confermati a differenza di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Quest'ultimo è ambientato un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, quando due improbabili eroi vagano per Westeros: un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l'Alto (anche conosciuto come Dunk) e il suo minuscolo scudiero, Egg. Ci troviamo in un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora passato dalla memoria dei vivi. Prima dell'arrivo in tv di questo secondo spin-off ufficiale, tuttavia, tornerà con la seconda stagione House of the Dragon. L'appuntamento è fissato per quest'estate (una data precisa non è stata ancora annunciata), in Italia su Sky e in streaming su NOW in contemporanea con HBO.