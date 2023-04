Il Trono di Spade: 5 motivi per cui lo spin-off su Aegon il Conquistatore potrebbe essere il migliore di tutti

News Serie TV

I fan dei libri di George R.R. Martin la sognano da sempre e ora una serie sul primo re Targaryen conquistatore di Westeros potrebbe presto diventare realtà: vi spieghiamo perché HBO ha avuto un'ottima idea e non dovrebbe sprecare quest'occasione.

Come riportato qualche giorno fa da Variety, un nuovo spin-off prequel de Il Trono di Spade dopo House of the Dragon sarebbe in pre-sviluppo a HBO. Il protagonista dovrebbe essere Aegon I Targaryen, detto il Conquistatore. Fondatore della dinastia Targaryen e primo re del Continente occidentale, circa 300 anni prima dei fatti narrati nella serie principale Aegon volò da Roccia del Drago alla volta dei Sette Regni conquistandoli tutti ad eccezione di Dorne grazie ai suoi tre maestosi draghi Balerion, Vhagar e Meraxes. Questo potenziale spin-off del franchise creato da George R.R. Martin non è l'unico attualmente in sviluppo a HBO (si parla di un sequel incentrato su Jon Snow, un prequel sulla principessa Nymeria, una serie sui viaggi di Lord Corlys Velaryon, una sulle avventure dei cosiddetti Dunk e Egg e diversi spin-off animati, tutti progetti ancora non confermati). Tuttavia è già di gran lunga il più convincente. E vi spieghiamo perché.

5 punti di forza di una serie su Aegon il Conquistatore

Partirebbe da dove tutto è iniziato

Nel mondo de Il Trono di Spade c'è un prima e un dopo la conquista di Aegon. Gli anni, infatti, si contano proprio basandosi su questo importante avvenimento storico che di fatto dà il via a tutte le battaglie, le rivalità, le alleanze e le conquiste che abbiamo visto nella serie originale e in House of the Dragon (che si colloca cronologicamente circa un secolo dopo la conquista e 172 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen). Fu proprio lui a forgiare per primo il trono con le spade dei nemici sconfitti. Per questo una serie su Aegon I partirebbe da dove tutto è iniziato.

Aegon I è una figura carismatica

Aegon I è una figura molto affascinante e assai controversa (si parla di lui nel libro Fuoco e Sangue, lo stesso su cui è basata House of the Dragon). Tanto per darvi un'idea del suo temperamento, come da tradizione Targaryen sposò entrambe le sue sorelle, Visenya e Rhaenys, perché non riusciva a scegliere tra le due. Si convertì al culto dei Sette per pura opportunità politica e fu un guerriero formidabile, sapendo dosare autorità e clemenza.

Più Targaryen (e più draghi)

Di Targaryen non ne abbiamo mai abbastanza. La casata più importante e prestigiosa de Il Trono di Spade offre davvero tanti spunti narrativi. Oltre che di Aegon e delle sue spose-sorelle, una nuova serie potrebbe concentrarsi su altri interessanti esponenti dei Targaryen come il figlio di Aegon, Maegor il Crudele (ucciso dallo stesso Trono di Spade forgiato dal padre perché non ritenuto degno), o Jaehaerys I Targaryen noto anche come il Conciliatore, il vecchio re che vediamo all'inizio di House of the Dragon, l'ultimo re pacifico prima della cosiddetta Danza dei draghi.

Potrebbe approfondire la famosa profezia di Aegon

Come abbiamo appreso da House of the Dragon, c'è un'antica profezia che i re Targaryen si tramandano di generazione in generazione e che anche Re Viserys I Targaryen (Paddy Considine) svela alla figlia e appena nominata erede al trono Rhaenyra (Milly Alcock). Secondo Aegon - che chiamò questo suo sogno "La canzone del ghiaccio e del fuoco" - solo un re Targaryen avrebbe potuto sconfiggere un terribile inverno riunendo i regni contro il gelo e l'oscurità. Una serie prequel del prequel potrebbe in effetti approfondire questo aspetto svelandoci nuovi dettagli sul famoso sogno di Aegon (una trovata che non c'è nei libri ma che Martin ha voluto inserire nella serie).

La seconda è la volta buona

In realtà di una serie su Aegon I si parlava già da tempo. HBO, tuttavia, l'aveva messa da parte a favore di House of the Dragon, perché non voleva sviluppare contemporaneamente due serie ambientate più o meno nella stessa epoca e con caratteristiche simili. Secondo The Hollywood Reporter, la rete avrebbe cestinato una prima sceneggiatura della potenziale serie su Aegon (scritta da Rand Ravich e Far Shariat) perché il re veniva presentato in modo troppo semplicistico e come uno "zoticone ubriaco". Forse il successo di House of the Dragon ha fatto cambiare idea alla rete che quindi ora vuole dare una seconda possibilità a questa storia.