Il Trono di Spade: Lo spin-off su Corlys Velaryon sarà una serie animata

George R.R. Martin ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori di alcune serie ambientate nel mondo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco svelando che lo spin-off Nine Voyages non sarà live-action.

È arrivato il 2024 e George R.R. Martin non ha ancora terminato The Winds of Winter. Per cercare di sviare le attenzioni dei fan, lo scrittore ha pensato bene di aggiornarli su altro. In un post pubblicato sul suo blog, l'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha aggiornato i suoi follower sulle numerose serie spin-off de Il Trono di Spade in lavorazione a HBO. In particolare, ha parlato delle serie animate svelando che uno degli spin-off in sviluppo - quello intitolato provvisoriamente Nine Voyages e dedicato al giovane Corlys Velaryon - si è trasformato in un progetto animato.

Gli spin-off animati de Il Trono di Spade: A che punto sono

Martin ha spiegato che, insieme a HBO, sta ancora lavorando a tre spin-off animati. "Nessuno di questi ha avuto il via libera, ma penso che un paio si stiano avvicinando al passo successivo", ha scritto, ricordando le diverse tappe degli ultimi anni. "Quando è iniziato questo ultimo ciclo di sviluppo, qualche anno fa, avevamo quattro idee per delle serie animate, con alcuni grandi talenti coinvolti. Le stanze degli scrittori, i summit, le bozze e le sceneggiature sono seguiti a tempo debito... ma, ahimè, due dei progetti originali sono stati successivamente accantonati", ha aggiunto.

Nine Voyages: I primi dettagli della serie animata su Corlys Velaryon

Lo scrittore ha quindi tirato le somme dicendo che due dei progetti animati originali sono ancora in fase di sviluppo e a questi si è aggiunta proprio Nine Voyages, precedentemente pensata come una serie live-action che avrebbe coinvolto come sceneggiatore il creatore della serie HBO Roma e di The Mentalist Bruno Heller. La serie seguirà Corlys Velaryon detto Serpente di mare (interpretato in House of the Dragon da Steve Toussaint) durante i suoi leggendari viaggi attraverso Essos. Sarà quindi una serie prequel anche rispetto a House of the Dragon. Martin ha detto di sostenere pienamente il passaggio all'animazione, dovuto principalmente a problemi di budget. "I vincoli di budget avrebbero probabilmente reso una versione live-action proibitivamente costosa, visto che almeno metà della serie si svolge in mare ci sarebbe stata necessità di creare un porto diverso ogni settimana, da Driftmark a Lys alle Isole Basilisco a Volantis a Qarth a... beh, ancora e ancora e ancora. C'è un mondo intero là fuori. E abbiamo molte più possibilità di mostrare tutto con l'animazione", è stata l'osservazione fatta dall'autore.

Le altre potenziali serie ambientate nel mondo de Le cronache del ghiaccio e del fuoco

Attualmente l'unico spin-off de Il Trono di Spade ufficialmente ordinato da HBO, oltre a House of the Dragon, è Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. La serie seguirà le avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V di Casa Targaryen e le riprese dovrebbero iniziare questa primavera. Lo scorso novembre il CEO e presidente di HBO Casey Bloys aveva precisato che tutti gli altri potenziali spin-off avevano invece ancora tanta strada da fare. "Non direi che sia qualcos'altro in quel mondo che sia vicino a ottenere il via libera o qualcosa del genere. Ma lavoriamo sempre su diverse sceneggiature e idee", aveva dichiarato il capo rete via cavo americana. Ma di quali titoli si parla? Tra le proposte sul tavolo ci sarebbero un prequel incentrato sul regno di Aegon I Targaryen, una serie sulla principessa guerriera Nymeria, un'antenata di Casa Martell che conquistò e governò Dorne, e il chiacchierato sequel su Jon Snow, con lo stesso Kit Harington coinvolto come produttore esecutivo.