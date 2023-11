Il Trono di Spade: Per lo spin-off su Jon Snow bisognerà aspettare

News Serie TV

La potenziale serie incentrata sul personaggio di Kit Harington non è neanche lontanamente vicina a ottenere il via libera ufficiale da HBO: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il tanto chiacchierato spin-off de Il Trono di Spade su Jon Snow è ancora solo un miraggio. Il CEO e presidente di HBO Casey Bloys ha recentemente precisato che tutte le potenziali serie ambientate nell'universo creato da George R.R. Martin, che non siano già state ufficialmente ordinate, sono ben lontane dall'ottenere il via libera da parte della rete. Quindi anche la serie sequel che dovrebbe seguire il personaggio di Kit Harington dopo il suo ritorno alla Barriera e i fatti del finale de Il Trono di Spade.

Snow: Cosa sappiamo sulla potenziale serie con Kit Harington

A giugno 2022 George R.R. Martin in persona ha confermato che uno spin-off su Jon Snow - intitolato provvisoriamente Snow - era effettivamente in sviluppo e che l'idea era stata dello stesso Harington che ci stava lavorando e avrebbe ripreso il ruolo del bastardo di casa Stark poi rivelatosi Aegon Targaryen. L'attore, interprellato sull'argomento, in diverse interviste è rimasto vago. Prima di Casey Bloys anche la presidente dei contenuti dramamtici di HBO, Francesca Orsi, lo scorso giugno aveva aggiornato i fan sullo stato dei lavori dichiarando a Deadline: "Stiamo lavorando a fondo con gli sceneggiatori per dargli una forma così da renderlo adatto per il potenziale via libera, ma a questo punto, no, non è stata ancora presa nessuna decisione su se possa proseguire o meno".

Gli spin-off de Il Trono di Spade: A che punto siamo

"Abbiamo sempre sceneggiature ambientate nel mondo di Game of Thrones in sviluppo", ha fatto sapere ora Bloys ricordando che HBO, dopo il primo spin-off House of the Dragon, ha dato ufficialmente il via libera a una seconda serie basata sui racconti di George R.R. Martin e intitolata A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Le riprese di questo secondo spin-off, incentrato sulle avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V di Casa Targaryen, dovrebbero iniziare in primavera (mentre, lo ricordiamo, la seconda stagione di House of the Dragon arriverà nell'estate del 2024).

Tutti gli altri potenziali spin-off - nessuno dei quali ufficialmente confermato da HBO - hanno invece tanta strada da fare, ammesso che arriveranno mai in fase di produzione. "Non direi che sia qualcos'altro in quel mondo che sia vicino a ottenere il via libera o qualcosa del genere. Ma lavoriamo sempre su diverse sceneggiature e idee", ha precisato il capo della rete via cavo americana. Ma di quali titoli si tratta? Si è parlato di un altro prequel incentrato sul regno di Aegon I Targaryen, di una serie sulla principessa guerriera Nymeria, un'antenata di Casa Martell che conquistò e governò Dorne, e di un drama incentrato sui viaggi di Lord Corlys Velaryon (personaggio interpretato da Steve Toussaint in House of the Dragon).