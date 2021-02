Il Trono di Spade: HBO vuole ancora più di uno spin-off, a patto che...

News Serie TV

Dopo l'ordine di House of the Dragon, HBO fa sapere che altri spin-off sono ancora possibili, a cominciare da Tales of Dunk and Egg.

Era il 2017 quando la rete americana HBO annunciò di aver avviato lo sviluppo di diversi spin-off della serie di successo Il Trono di Spade; per lo più prequel ambientati nello stesso, ricco mondo creato dallo scrittore George R.R. Martin nei suoi romanzi e racconti. Da allora, solo uno è stato ordinato ufficialmente - House of the Dragon, un prequel che ripercorre la caduta di Casa Targaryen - mentre gli altri sono stati cestinati (in un caso dopo aver girato l'episodio pilota) o sono spariti dalla circolazione senza un motivo chiaro, in qualche caso rimpiazzati da altri ancora. Dunque, è lecito parlare di GOT come di un franchise ancora in espansione? Oppure i fan dovranno "accontentarsi" di questo apparente ridimensionamento?

Il Trono di Spade: Lo spin-off House of the Dragon, e poi?

È assodato che nel corso degli anni i piani siano cambiati, unicamente - o almeno così sembra - per ragioni creative. "Ovviamente, sappiamo che George ha questo mondo incredibile con questa storia ricca e complessa e tutti questi personaggi. Quindi, stiamo cercando di riflettere su quali siano le storie che valga la pena raccontare. Cosa sarebbe elettrizzante? Cosa amerebbero i fan?", ha spiegato il capo dei contenuti di HBO Casey Bloys a TVLine.

Tuttavia, aver capito che determinate storie non meritano di essere raccontate con una serie tv non significa che non ci si prodigherà per trovarne altre. Gli sforzi e i cambiamenti nella strategia stanno andando già in questa direzione, come dimostra la notizia dello scorso mese dello sviluppo di Tales of Dunk and Egg, uno spin-off incentrato sulle avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V della Casa Targaryen, rispettivamente Dunk ed Egg, avvenute circa novant'anni prima delle Cronache del giacchio e del fuoco.

In effetti, un adattamento dei racconti di Dunk ed Egg era fuori discussione quando tutto iniziò nel 2017. All'epoca, Martin scrisse nel suo blog che "Non stiamo facendo Dunk & Egg. Certo, lo adorerei, e lo farebbero anche molti di voi. Ma finora ho scritto e pubblicato solo tre novelle e ce ne sono almeno sette, otto o dieci che voglio scrivere. Sappiamo tutti quanto sono lento e quanto velocemente può procedere una serie tv", alludendo alle ultime stagioni de Il Trono di Spade, che superarono i romanzi su cui la serie si basava e continuano a farlo ancora oggi. E, a proposito di questo, Bloys ha continuato: "Dunk ed Egg è uno di quelli, ma non l'unico. Lasceremo che sia la creatività a decidere dove andremo a finire", spiegando che HBO terrà conto anche di ciò di cui la rete e i creativi con cui collabora sono più entusiasti dal punto di vista della storia.