Il Trono di Spade, gli ideatori tornerebbero per lo spin-off su Jon Snow: "Sarebbe fantastico"

David Benioff e D.B. Weiss, ideatori de Il Trono di Spade, hanno commentato i rumor su uno spin-off incentrato su Jon Snow, affrontando un loro possibile ritorno per il personaggio di Kit Harington.

Nelle ultime settimane Il Trono di Spade è tornata a catturare l'interesse del pubblico, sia dopo le dichiarazioni degli ideatori e showrunner in merito all'ottava stagione e all'esperienza generale con la Serie TV, sia per il racconto condiviso da Kit Harington sul modo in cui lo show ha influenzato la sua salute mentale. Eppure il pubblico fedelissimo attende ancora con speranza novità in merito al potenziale spin-off incentrato su Jon Snow, che dovrebbe riportare Harington nell'universo fantasy creato dall'immaginazione di George R.R. Martin. In merito al progetto ancora in stand-by, David Benioff e D.B. Weiss hanno affrontato la possibilità di un ritorno, soltanto per amore di Jon Snow. Potrebbe realmente accadere?

Il Trono di Spade, David Benioff e D.B. Weiss tornerebbero per lo spin-off su Jon Snow?

Tratta dalla saga letteraria Cronache del ghiaccio e del fuoco di Martin, Il Trono di Spade ha infiammato il mondo dell'intrattenimento dal 2011 al 2019. L'ottava e ultima stagione non ha soddisfatto appieno una parte del pubblico, ma diversi sono i progetti ambientati in quell'universo fantasy annunciati da HBO, incluso un potenziale spin-off dedicato a Jon Snow. A differenza di House of the Dragon, ambientata secoli prima e dedicata alla famiglia Targaryen, la storia di Jon Snow sarebbe un vero e proprio sequel de Il Trono di Spade, che quindi andrebbe ad approfondire quanto accaduto all'erede Targaryen dopo la caduta di Daenerys e l'esilio oltre la Barriera. David Benioff e D.B. Weiss, che hanno guidato Il Trono di Spade, hanno preferito chiamarsi fuori dalla produzione di House of the Dragon, ma valuterebbero attentamente un possibile coinvolgimento nello spin-off su Jon Snow? Metà Stark e metà Targaryen, Jon in realtà è Aegon VI Targaryen. Della potenziale serie dedicata al personaggio non si conoscono molti dettagli, se non che dovrebbe riportare Kit Harington sullo schermo. Anche gli showrunner hanno affrontato la questione. Intervistati da The Hollywood Reporter, hanno ammesso di ignorare lo status del progetto. Ma tornerebbero per Jon Snow? Se Benioff ha liquidato la domanda con un semplice "non lo so", il collega Weiss ha articolato la seguente risposta:

Sarebbe fantastico; niente ci renderebbe più felici di lavorare con la nostra gente legata a quello show. Ma ci sono molti altri modi per realizzarlo che sono nuovi ed entusiasmanti per tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, a meno che [Kit Harington] non si sia allenato molto, è un mantello davvero pesante da portare in giro per un uomo sulla quarantina: pesa tipo 27 chili.

Ragionando sulla possibilità di tornare sul set, i due showrunner hanno immaginato un ipotetico scenario lontano. Weiss ha puntualizzato con ironia:

Forse quando avremo 80 anni e Kit si avvicinerà alla pensione, potrà indossare di nuovo quel mantello con una barba naturalmente grigia.