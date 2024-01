Il Trono di Spade: Kit Harington ammette che la serie ha intaccato la sua salute mentale

News Serie TV

Kit Harington ha affrontato i suoi problemi di salute mentale e dipendenza negli ultimi anni e ha rivelato, in un recente podcast, che anche Il Trono di Spade ha influito sulla sua condizione mentale.

Kit Harington deve la sua incontrastata popolarità a Il Trono di Spade, ma anche a causa di quell'impegno nei confronti della Serie TV - e del conseguente successo - l'attore ha affrontato e gestito problemi di salute mentale, come da lui ammesso. Interprete di Jon Snow, rivelatosi essere poi l'erede al trono dei Sette Regni e quindi meritevole di sedere sull'ambito Trono di Spade poiché per metà Targaryen, Jon in realtà è stato accusato dell'omicidio di Daenerys nel finale dell'ottava e ultima stagione ma, anziché scontare una vita in gattabuia, valica la Barriera per vivere insieme ai Bruti in libertà. Una sorta di nuovo inizio, che in realtà dovrebbe lanciare un potenziale spin-off con protagonista proprio Kit Harington.

Il Trono di Spade ha intaccato la salute mentale di Kit Harington

Interpretare Jon Snow non è stato un compito facile per Kit Harington, che ha sofferto di problemi legati alla salute mentale e affrontato una dipendenza da alcolici durante l'esperienza ne Il Trono di Spade. A raccontare di più è stato proprio l'attore, intervistato durante il podcast Hidden 20% che si occupa di benessere (come precisa Deadine). Non è la prima volta che Harington parla delle sue difficoltà: i fan erano già a conoscenza del suo periodo in rehab nel 2019. Tramite la riabilitazione, gli è stato diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Al conduttore del podcast Ben Branson ha rivelato:

Mi sono reso conto che la mia vita dipendeva da questo. Per fortuna era il posto giusto al momento giusto. Da lì sono riuscito a crearmi una nuova vita. Sono entrato in rehab da ubriaco, sono uscito da sobrio e ho pensato di non averne più bisogno. Me ne sono andato in fretta, pensando di poter affrontare tutto da solo, ma non ha funzionato.

Nel corso dell'intervista, l'attore ha rivelato di aver cercato di affrontare i problemi di alcolismo da solo per quattro anni consecutivi, finché non ha capito di avere bisogno di aiuto. Oggi dichiara di essere "sobrio e presente" e di essere concentrato su suo figlio di 2 anni e sulla figlia di 6 mesi avuti con Rose Leslie, che ha incontrato sul set de Il Trono di Spade nella prima stagione. Il futuro potrebbe offrire un ritorno a Jon Snow ma, durante il podcast, l'attore ha rivelato che la sua salute mentale è peggiorata anche a causa del comportamento negativo del pubblico nei suoi confronti. Ha ricordato:

La gente mi trattava come se fossi Jon Snow. Ma nella vita reale non mi sentivo affatto come lui. E questo ha creato alcune cicatrici psicologiche.