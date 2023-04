Il Trono di Spade: George R.R. Martin non è convinto del titolo dello spin-off su Dunk e Egg

News Serie TV

L'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco ha spiegato che A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight non è il titolo definitivo e ha aggiornato i fan sugli altri spin-off in sviluppo.

Il papà dell'universo de Il Trono di Spade George R.R. Martin non ha certo peli sulla lingua e, scrivendo un post celebrativo sul suo blog, ha festeggiato a suo modo l'ordine da parte di HBO di un nuovo spin-off prequel della serie fantasy intitolato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Proprio questo titolo, tuttavia, non sembra convincere lo scrittore che quindi ha specificato che probabilmente non si tratta del titolo definitivo. Allo stesso modo, Martin ha spiegato che neppure il titolo Tales of Dunk and Egg, come i racconti su cui è basata la serie, gli è sembrato appropriato perché suonerebbe troppo "da sitcom". Infine, ha aggiornato i fan sugli altri numerosi spin-off de Il Trono di Spade che restano ancora in sviluppo.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, George R.R. Martin a proposito dell'ordine della serie

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight è ambientata un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, quando due improbabili eroi vagano per Westeros: un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l'Alto (anche conosciuto come Dunk) e il suo minuscolo scudiero, Egg. "Ambientata in un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora passato dalla memoria dei vivi, grandi destini, potenti nemici e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e impareggiabili", si legge nella sinossi diffusa da HBO.

George R.R. Martin ha spiegato perché i nomi dei due protagonisti sono stati esclusi dal titolo. "Non si chiamerà Tales of Dunk & Egg o The Adventures of Dunk & Egg o Dunk & Egg o qualcosa del genere. Amo Dunk e amo Egg, e so che i fan si riferiscono ai miei racconti come 'le storie di Dunk & Egg', certo, ma ci sono milioni di persone là fuori che non conoscono le storie e il titolo deve incuriosirli", ha scritto. "Se non conosci i personaggi, Dunk & Egg suona come una sitcom. Laverne & Shirley. Abott & Costello. Beavis & Butt-Head. Quindi, no. Vogliamo 'cavaliere' nel titolo. Il cavalierato e la cavalleria sono al centro dei temi di queste storie", ha aggiunto.

I dettagli della serie su Dunk e Egg

La serie si basa infatti sul libro Il cavaliere dei sette regni che è una raccolta di tre novelle: Il cavaliere errante, La spada giurata e Il cavaliere misterioso. La prima stagione, di cui HBO ha ordinato 6 episodi, si baserà sul primo racconto e sarà incentrata sul primo incontro di Dunk e Egg durante un torneo ad Ashford Meadow. Martin ha fatto sapere che la sceneggiatura dell'episodio pilota, scritta dallo sceneggiatore di House of the Dragon Ira Parker, è già pronta. "E penso che sia fantastica. Se The Hedge Knight andrà bene come speriamo, la nostra speranza è quella di andare avanti e adattare anche le altre due novelle. Ci vorranno anni", ha aggiunto.

Il Trono di Spade: Gli altri spin-off ancora in sviluppo

Martin ha concluso il suo messaggio ribadendo che "lo sviluppo richiede tempo" rispondendo alle indiscrezioni su altri spin-off "abbandonati". "Nell'estate del 2016, quando la HBO ha iniziato a pensare agli spin-off di Game of Thrones, ho proposto loro due idee: la Danza dei draghi, che a tempo debito è diventata House of the Dragon, e Dunk & Egg. Sette anni fa. La lezione è che lo sviluppo richiede tempo. Vedo tutte queste notizie in rete su altri spin-off scartati o abbandonati... non ho idea di dove abbiano preso questa roba... e mi fa solo scuotere la testa", si legge nel post.

Infine, l'autore ha confermato che restano ancora sul tavolo, e quindi in sviluppo, la serie sulla principessa Nymeria che conquistò Dorne con le sue 10mila navi e quella sui viaggi di Corlys Verayon detto Serpente di mare. Nessun accenno specifico, invece, al presunto nuovo spin-off incentrato sul primo re Targaryen Aegon Il Conquistatore di cui ha parlato Variety qualche settimana fa. "Ce ne sono altri, sia live action che animati. Quanti avranno il via libera come Dunk and Egg? Impossibile dirlo. Quanto ci vorrà ci vuole? Dipende. Nessuno lo sa per certo... Westeros ed Essos sono molto più grandi, con ancora più storie. Abbiamo solo bisogno di tempo per raccontarle", ha concluso.