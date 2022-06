Il Trono di Spade: George R.R. Martin conferma il sequel su Jon Snow

News Serie TV

Lo scrittore e produttore ne rivela inoltre il titolo provvisorio.

C'è altro della storia di Jon Snow che dobbiamo conoscere, e Kit Harington sta facendo tutto il necessario, persino passare dall'altra parte della macchina da presa, affinché ciò avvenga. Dopo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, lo scrittore, sceneggiatore e produttore esecutivo George R.R. Martin, i cui romanzi hanno dato vita alla serie di successo Il Trono di Spade, ha confermato in un post pubblicato nel suo blog che uno spin-off sequel incentrato su Jon Snow è effettivamente in sviluppo a HBO, aggiungendo che, oltre a riprendere il suo iconico ruolo, Harington sta prendendo parte attivamente al processo creativo.

Il Trono di Spade: Lo spin-off su Jon Snow ha già un titolo!

Martin ha rivelato che la potenziale serie si intitola provvisoriamente Snow e che l'idea alla sua base arriva direttamente da Harington. "È stato lui a proporci l'idea", ha scritto. "Non posso dirvi i nomi degli sceneggiatori/snowrunner, dal momento che manca ancora l'autorizzazione, ma Kit ha proposto anche loro, la sua stessa squadra, e sono formidabili".

Pur non sapendo ancora nulla della trama, l'affetto del pubblico de Game of Thrones per il personaggio di Harington fa ben sperare in una riuscita dell'iniziativa. Se così fosse, sarebbe il primo sequel della serie fantasy, dopo i diversi prequel annunciati o messi in cantiere negli ultimi anni, il primo dei quali, House of the Dragon, arriverà in tv ad agosto. Nel finale della serie originale, Jon Snow (che abbiamo scoperto essere non il figlio illegittimo di Ned Stark ma il discendente di Rhaegar Targaryen), per ordine dei Grandi Nobili del Continente Occidentale e del nuovo Re dei Sette Regni, Bran Stark, si è riunito ai Guardiani della Notte e si è diretto a nord della Barriera con Spettro, dopo aver ucciso la sua amata Daenerys, ormai preda della follia.

Emilia Clarke, che ha interpretato Daenerys, ha confermato anch'essa la notizia del sequel in un'intervista con BBC, aggiungendo di averla appresa direttamente da Harington. "So che esiste. Sta succedendo... È stato creato da Kit, per quanto ne so, quindi ne è dentro fino al collo. Ciò che vedremo, si spera, se succede, è certificato da Kit Harington".