Il Trono di Spade, George R.R. Martin ammette: "Il finale della serie ha preso una direzione diversa"

L'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco ha confermato che sta scrivendo la sua personale conclusione negli ultimi due libri della saga.

Non è una novità ma, più passa tempo dalla messa in onda dell'ultimo - per molti deludente - episodio de Il Trono di Spade e più l'autore della saga da cui tutto ha avuto inizio, George R.R. Martin, prende le distanze da quel finale fortemente divisivo. Intervistato recentemente da WTTW, il canale locale di Chicago di PBS, lo scrittore ha ribadito che quella vista in tv non è la conclusione della storia a cui lui aveva pensato. Ha ricordato, inoltre, che sta ancora lavorando agli ultimi due epici e lungamente attesi libri della saga, The Winds of Winter e A Dream of Spring, nei quali leggeremo un finale alternativo (ma che non sappiamo ancora, tuttavia, quando verranno pubblicati).

Il Trono di Spade: George R.R. Martin sta lavorando a un finale diverso

Martin ha spiegato di essere rimasto molto sorpreso quando, dopo la quinta stagione, la serie è andata oltre gli eventi narrati nei libri già pubblicati. “Quando hanno iniziato la serie avevo già quattro libri pubblicati e il quinto è uscito proprio mentre stava per arrivare la prima stagione, nel 2011. Ho avuto un vantaggio di cinque libri, e questi sono libri giganteschi, sapete. Non avrei mai pensato che gli sceneggiatori sarebbero riusciti a raggiungermi, ma lo hanno fatto. Mi hanno raggiunto e mi hanno superato", ha detto lo scrittore. Mentre la serie era ancora in onda, infatti, è riuscito a pubblicare un solo volume, A Dance with Dragons, che corrisponde agli eventi di quarta e quinta stagione della serie. Quando Il Trono di Spade è andata avanti rispetto al materiale originale, Martin ha capito che la storia si stava allontanando da ciò che lui aveva in mente. "Ho realizzato che stava andando in una direzione leggermente diversa. Quindi sto ancora lavorando al libro. Vedrete il mio finale quando la serie uscirà", ha assicurato.

Quando esce The Winds of Winter?

Non è la prima volta che Martin parla apertamente della sua intenzione di stravolgere il finale che abbiamo visto in tv. Lo scorso anno aveva dichiarato al quotidiano Welt: "Le persone hanno visto un finale, ma non il finale". Il problema rimane sempre lo stesso: quando usciranno The Winds of Winter e A Dream of Spring? L'autore, in un post sul suo blog, qualche mese fa aveva assicurato di essere a buon punto con The Winds of Winter precisando però: "Non farò previsioni su quando finirò. Ogni volta che lo faccio, gli str***i su Internet prendono la cosa come una promessa, e poi aspettano con impazienza di crocifiggermi quando mancherò la scadenza. Tutto quello che dirò è che ho speranza". Se consideriamo che Martin, intanto, è impegnato anche in prima persona sullo spin-off di Game of Thrones House of the Dragon in arrivo nel 2022 (oltre che su almeno altri due progetti televisivi), la suddetta speranza si affievolisce persino nei fan più pazienti.

Qui sotto potete vedere il video dell'intervista completa che George R.R. Martin ha rilasciato a WTTW.