Il Trono di Spade: Emilia Clarke si è tatuata i draghi di Daenerys

Il Trono di Spade starà anche per volgere al termine, ma la star Emilia Clarke non dirà mai addio a Drogon, Viserion e Rhaegal, i draghi della sua iconica Daenerys Targaryen. Anzi, li porterà per sempre con sé. Con una foto pubblicata su Instagram, l'attrice ha mostrato entusiasta al mondo i suoi tatuaggi nuovi di zecca: le sagome di tre draghi in volo impresse poco sotto il polso destro.

"Mod per la vita!!!!", ha scritto Clarke nella didascalia. "Affinché questa mamma non dimentichi MAI i suoi cuccioli". Parole che seguono quelle dello scorso maggio, quando, poco prima di concludere le sue riprese per l'ottava e ultima stagione, aveva manifestato a un giornalista l'intenzione di fare un tatuaggio proprio in quel punto.

Mentre gli ultimi sei episodi de Il Trono di Spade sono attesi su HBO e Sky Atlantic per la prima metà del 2019, Clarke è il terzo membro del cast ad aver voluto commemorare la straordinaria esperienza nella serie fantasy con un tatuaggio. Segue Sophie Turner, che ha scelto di imprimere il simbolo di Casa Stark sull'avambraccio, mentre Maisie Williams ha optato per una piccola parte di dialogo, "No One", sulla schiena.