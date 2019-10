Il Trono di Spade: Emilia Clarke rivela il colpevole del bicchiere di caffè finito in scena

News Serie TV

L'attrice lo rivela mentre è ospite del The Tonight Show.

Con tutto quello che succede nell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, nessuno avrebbe potuto immaginare che uno degli argomenti più dibattuti, sui media e tra la gente, sarebbe stato il bicchiere di una nota catena di caffetterie finito per errore in una scena ambientata nell'immaginario e antico mondo medievale di Westeros. Eppure è successo, nell'episodio 8.04, Gli ultimi Stark. Sebbene l'oggetto sia stato poi rimosso digitalmente, il danno ormai era fatto e da allora molti si sono chiesti di chi sia stata la colpa. Oltre cinque mesi dopo, la risposta arriva finalmente per bocca della protagonista Emilia Clarke, che ne ha parlato mentre era ospite della trasmissione di Jimmy Fallon.

"Eccovi la verità", ha esordito Clarke. "Poco tempo fa, prima degli Emmy, abbiamo fatto una festa, e Conleth Hill, che ha interpretato Varys ed era seduto accanto a me in quella scena, mi ha preso da parte e mi ha detto: 'Emilia, devo dirti una cosa. Devo dirti una cosa, tesoro. Il bicchiere di caffè era mio!'. Era suo! Era il bicchiere di caffè di Conleth! Lo ha detto lui stesso". Ma per quale motivo Hill non ha mai professato parola dell'incidente, pubblicamente almeno. L'attrice ha una risposta anche per questo: "Ha detto tipo, 'Lo so, mi spiace tesoro, non volevo dire nulla perché sembrava che le attenzioni fossero tutte su di te'. Ed ero tipo, 'Cosa?!'". Poi ha concluso: "Forse era ubriaco, ma è quello che ha detto".

Svelato l'arcano, non pensiate di potervi lasciare alle spalle Game of Thrones così presto. Solo poche ore fa HBO ha annunciato infatti l’ordine di House of the Dragon, spin-off prequel destinato a raccontare la storia dei Targaryen prima della nascita di Daenerys, il personaggio interpretato dalla Clarke. La nuova serie, creata da George R.R. Martin con Ryan J. Condal (Colony), ha avuto la meglio su The Long Night (titolo non ufficiale), lo spin-off - del quale era stato girato il pilota - incentrato invece sulla discesa del mondo di Westeros dall'Età d'oro degli Eroi al suo periodo più buio, quell'inverno durato una generazione conosciuto appunto come la Lunga Notte.