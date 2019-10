Il Trono di Spade shock: HBO cancella lo spin-off The Long Night e ordina il prequel House of the Dragon

News Serie TV

La nuova serie ha ottenuto l'ordine di una prima stagione di 10 episodi.

La Lunga Notte non sta arrivando. Contro ogni previsione, HBO ha deciso di non procedere con l'ordine di una prima stagione di The Long Night (o The Longest Night o Bloodmoon, un titolo ufficiale non è stato mai annunciato), lo spin-off prequel della popolare serie fantasy Il Trono di Spade con Naomi Watts tra i protagonisti. E verrebbe da sbattere la testa contro il muro se non fosse che la rete americana ha annunciato al contempo l'ordine di House of the Dragon, altro spin-off prequel basato sul recente libro di George R.R. Martin Fire & Blood.

La cancellazione di The Long Night, serie creata da Jane Goldman (Kick-Ass, X-Men: L'inizio), segue la produzione dell'episodio pilota, avvenuta la scorsa estate nell'Irlanda del Nord, negli stessi studi impiegati per Game of Thrones. Secondo le fonti, i dirigenti di HBO non erano entusiasti del risultato, neppure quando Goldman e i suoi sono tornati in sala di montaggio per apportare alcune modifiche. Ambientata migliaia di anni prima delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, il prequel avrebbe raccontato la discesa del mondo dall'Età d'oro degli Eroi al suo periodo più buio, quell'inverno durato una generazione conosciuto appunto come la Lunga Notte. Quindi un'epoca antecedente ai Targaryen e ai draghi, ma non agli Stark, né agli Estranei.

I Targaryen saranno invece i protagonisti assoluti di House of the Dragon (qui di seguito il teaser poster), serie della quale HBO ha ordinato una prima stagione di 10 episodi senza che sia stato prodotto un pilota. E se vi state chiedendo il motivo per cui questo progetto abbia goduto di una così maggiore fiducia, la risposta è semplice: lo stesso Martin ne è l'ideatore, insieme al creatore di Colony Ryan J. Condal. Ambientata "solo" 300 anni prima i fatti di GOT, la serie ripercorre gli eventi che condussero alla fine del dominio di Casa Targaryen. La regia è stata affidata a Miguel Sapochnik, premiato con l'Emmy per La battaglia dei bastardi nella sesta stagione della serie originale. Con Condal, Sapochnik ne sarà inoltre lo showrunner.

"L'universo de Il Trono di Spade è così ricco di storie", ha dichiarato il presidente della programmazione di HBO Casey Bloys in un comunicato. "Non vediamo l'orda di esplorare le origini di Casa Targaryen e la storia passata di Westeros con Miguel, Ryan e George".