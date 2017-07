Il Trono di Spade, Emilia Clarke: La stagione 7 sarà "davvero soddisfacente"

Sarà una settima stagione "davvero soddisfacente". A dirlo, in un'intervista con Rolling Stone, è la star de Il Trono di Spade Emilia Clarke, aggiungendo che i prossimi 7 episodi - in onda sull'americana HBO dal 16 luglio e in Italia su Sky Atlantic dal 24 successivo, e disponibili in streaming su Now TV - risolveranno "alcune questioni in sospeso".

"Normalmente non trascorro molto tempo a Belfast, ma questa volta ci sono stata un po' di più", ha raccontato l'attrice 30enne riferendosi alla città irlandese dove si trovano gran parte dei set della serie fantasy. "È una stagione molto interessante in termini di alcune questioni in sospeso che sono risolte, alcuni punti della trama davvero soddisfacenti e altre cose per le quali la reazione sarà 'Oh mio Dio. Non ci avevo pensato!'. Teorie saranno confermate o smentite".

Interprete di Daenerys Targaryen, che nella settima stagione vedremo finalmente a Westeros, Clarke ha rivelato poi che la fine della serie (in onda probabilmente solo nel 2019) sarà uno scossone per lei, e ha confermato che non sarà coinvolta in nessuno dei cinque potenziali spin-off attualmente in sviluppo. Quando l'avventura sarà conclusa, "la mia identità ne sarà scossa, immagino. Quando ci fermeremo mi sentirò come se dovrò capire cosa siano stati questi ultimi sette anni", ha detto. "Non ho dubbi che ci saranno dei prequel, sequel e chissà cos'altro, ma farò solo un'altra stagione. E quello sarà tutto".