Il Trono di Spade: L'ultima stagione forse solo nel 2019

Siete impazienti di scoprire chi sederà sul Trono di Spade dopo l'imminente Grande Guerra? Pazientate, perché l'attesa si preannuncia molto lunga. In un'intervista con Entertainment Weekly, il presidente della programmazione di HBO Casey Bloys ha rivelato infatti che l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade potrebbe non arrivare in tv prima del 2019.

Poiché gli ideatori e showrunner David Benioff e D.B. Weiss non hanno ancora scritto le sceneggiature degli ultimi 6 episodi, nulla è stato pianificato circa la loro produzione. "Ne sapremo di più una volta che cominceranno la scrittura" ha spiegato Bloys, confermando poi in parte le indiscrezioni delle ultime settimane circa lo sviluppo di diversi spin-off prequel. "Voglio far sapere ai fan che questo è un processo ancora embrionale. Non ne conosco neppure i contorni. La stampa in generale ha scritto che 'ci sono quattro spin-off' [l'autore George R. R. Martin ha poi rivelato essercene in realtà cinque], suppongo lasciando intendere che ciascuno arriverà in tv e avremo una nuova serie de Il Trono di Spade ogni trimestre. Non è quello che accadrà. L'idea non è produrre quattro serie. L'asticella fissata da Benioff e Weiss è talmente alta che la mia speranza è riuscire a farne una. Inoltre, si tratta di un piano a lungo termine. Il nostro obiettivo principale è la settima stagione in onda quest'estate e l'inizio dei lavori per l'ottava".

Queste parole escluderebbero una nuova strategia nella quale l'addio di Game of Thrones sia stato rimandato di circa un anno per dare al network il tempo di sviluppare uno spin-off il quale avrebbe un richiamo differente sulla scia dell'onda emotiva del finale delle attuali storie di Westeros. In ogni caso, come Benioff e Weiss già avevano avuto modo di rivelare, Bloys ha ribadito che la fine de Il Trono di Spade coinciderà con la fine del loro coinvolgimento nel franchise. Quindi nessun incarco dei due negli spin-off in sviluppo. "Speravamo di averli per rispetto nei loro confronti, ma capiamo perché non vogliono farlo" ha detto, aggiungendo che entrambi si rapporteranno con la nuova serie unicamente in qualità di fan.

Il Trono di Spade tornerà in tv con la settima e penultima stagione il 16 luglio negli Stati Uniti e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic, nonché in streaming su Now TV. La data degli episodi doppiati in italiano non è stata ancora annunciata dalla piattaforma, mentre sappiamo che la versione sottotitolata andrà in onda in simultanea nella notte tra il 16 e il 17 luglio.