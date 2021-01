Il Trono di Spade: E se la sorte di Daenerys fosse stata diversa? Un'immagine riaccende la fantasia dei fan

News Serie TV

Una fan art condivisa su Instagram immagina un nuovo scenario dopo il finale della serie e gli appassionati ripescano vecchie teorie.

Il finale de Il Trono di Spade, andato in onda nel lontano maggio del 2019, è stato uno dei più divisivi della storia della tv. Dopo 8 stagioni di epiche battaglie, alleanze, draghi e amori nel fantastico mondo di Westeros creato da George R. R. Martin, verso la fine la serie ha fatto quello che a molti è sembrato il cosiddetto "salto dello squalo" (un dettaglio che in una serie tv finisce per farle prendere una direzione assurda e rovinarla). Una delle parti più controverse della stagione 8 è stata l'arco narrativo di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Ma se le cose fossero andate in maniera diversa o se ci fosse stata una nona stagione? Dopo il finale, queste domande hanno tormentato molti fan (alcuni hanno addirittura promosso una petizione per chiedere a HBO di girare un nuovo finale) e negli ultimi tempi se ne è tornati a parlare grazie a una particolare immagine postata su Instagram e ricondivisa da migliaia di persone.

Daenerys poteva resuscitare? La folle teoria dei fan de Il Trono di Spade

Molti spettatori avrebbero voluto che la Regina dei Draghi interpretata da Emilia Clarke fosse salita sul trono. Nella stagione 8, però, abbiamo visto che invece è impazzita, ha bruciato Approdo del Re con il suo drago e alla fine è morta, uccisa dal suo innamorato nonché nipote Jon Snow. Il corpo di Daenerys è stato visto l'ultima volta mentre veniva portato via dal drago Drogon in terre sconosciute e, da allora, i fan non hanno smesso di speculare sulla sua sorte. Una teoria molto popolare tra i fan immagina che il corpo senza vita di Daenerys sia stato portato da Drogon a Volantis in modo che la Regina potesse essere riportata in vita dalla Sacerdotessa rossa Kivara. Ebbene, l'illustratrice Celinde Louisa ha riprodotto proprio questo scenario in una fan art che è tornata recentemente popolare sul web. Nell'immagine si vede il corpo di Daenerys steso di fronte alla sacerdotessa mentre quest'ultima si prepara a rianimare la Khaleesi uccisa.

George R. R. Martin potrebbe cambiare il finale

Nonostante la tragica fine di Daenerys, sono ancora molti i fan che sperano che l'autore dei libri George R. R. Martin possa riservarle una sorte diversa e più felice. Lo scrittore, infatti, sta ancora lavorando agli ultimi due volumi della saga de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco intitolati The Winds of Winter e A Dream of Spring e, in più di un'occasione, ha fatto sapere di essere intenzionato a dare alla storia un finale diverso. Il destino definitivo di Daenerys, così come quella degli altri personaggi della serie tv dunque, potrebbe essere riscritto.