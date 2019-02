Il Trono di Spade 8: Nuove spettacolari sequenze dell'ultima stagione in un video di HBO

In occasione del finale di stagione di True Detective e della notte degli Oscar, HBO ha diffuso un video promozionale per ricordare al pubblico le tantissime novità e le nuove stagioni delle sue acclamate serie tv in arrivo nei prossimi mesi. Tra queste, ovviamente, non può mancare l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade (in onda dal 14 aprile, in Italia su Sky Atlantic dal 22 successivo), di cui il video mostra in anteprima alcune nuove spettacolari sequenze, inclusa una in cui un'Arya Stark pronta alla battaglia osserva affascinata qualcosa, forse i draghi di Daenerys librarsi nel cielo.

Nel 2019, HBO proporrà agli spettatori di tutto il mondo anche i nuovi episodi di Big Little Lies, Divorce, Barry e Veep, il ritorno di Deadwood con un film tv e novità attesissime come l'adattamento di Watchmen, il teen drama con Zendaya Euphoria, il ritorno di Danny McBride con la comedy The Righteous Gemstones, la miniserie storica Catherine the Great con Helen Mirren, un'altra sul disastro di Chernobyl e molto altro ancora.