Il Trono di Spade 8: L'albero genealogico definitivo in vista dell'ultima stagione

Affinché tutti possano arrivare preparati e con le idee chiare all'appuntamento del 14 aprile con l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade (in Italia in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dal 22 successivo), in occasione dell'imponente speciale realizzato per il suo recente numero in edicola, la rivista statunitense Entertaiment Weekly ha realizzato un dettagliato albero genealogico delle famiglie e dei tantissimi personaggi coinvolti nelle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ormai prossime alla conclusione. Lo condividiamo qui di seguito.

Clicca qui per la versione ingrandita dell'immagine