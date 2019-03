Il Trono di Spade 8: EW dedica 16 copertine all'ultima stagione e rivela nuovi dettagli

È un numero senza precedenti quello che la nota rivista americana Entertainment Weekly ha dedicato all'ottava e ultima stagione della serie fenomeno di HBO Il Trono di Spade. Oltre 70 pagine di approfondimenti, interviste e anticipazioni impreziosite da 16 (avete letto bene, 16!) diverse copertine, le quali ci permettono di dare un ulteriore sguardo ravvicinato ai personaggi chiave di questi sei episodi conclusivi, in onda dal 14 aprile negli Stati Uniti e dal 22 successivo in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

A proposito delle dichiarazioni e piccole anticipazioni disseminate nel numero in edicola, Maisie Williams (interprete di Arya Stark) è tornata a parlare dell'attesissima battaglia contro l'Esercito della Morte, quella che ha richiesto decine e decine di notti di riprese, diventando la più imponente della serie (e, probabilmente, di tutta la tv). "Non finiva mai, notte dopo notte, ancora e ancora", ha raccontato l'attrice. "Ci sono stati momenti in cui ti sentivi talmente a pezzi che volevi solo piangere". Sentimenti condivisi da Iain Glen (Jorah Mormont), che ricorda questa come "l'esperienza più spiacevole avuta in Game of Thrones".

L'episodio della battaglia riunirà in un unico luogo il maggior numero di personaggi chiave mai visto prima nella serie. Il gruppo include Daenerys, Jon, Tyrion, Sansa, Arya, Brienne e Sam. Diretta da Miguel Sapochnik, lo stesso della spettacolare Battaglia dei Bastardi, per la quale ha ricevuto un Emmy, la colossale sequenza girata in notturna si è guadagnata sul set l'appellativo The Long Night (La Lunga Notte), come quel lontano e terrificante periodo nella storia di Westeros in cui gli Estranei si palesarono per la prima volta dall'estremo Nord del continente. È stato confermato inoltre che l'episodio mostrerà per la prima volta Arya coinvolta in un grande conflitto, sequenze le sue per le quali Williams ha iniziato ad allenarsi con un anno di anticipo. Inoltre, una delle attrici è svenuta durante le riprese di una scena di non-combattimento. Nulla di grave, fortunatamente: lasciato il set, vi ha fatto ritorno il giorno dopo.

Foto: Marc Hom (Entertainment Weekly)