Il Trono di Spade 8: Finalmente il trailer ufficiale dell'ultima stagione!

A lungo atteso, il trailer ufficiale sottotitolato in italiano dell'altrettanto agognata ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade è finalmente tra noi! A poco più di un mese dal debutto in tv dei 6 episodi conclusivi - il 14 aprile negli Stati Uniti e il 22 successivo in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV - HBO mostra in oltre due minuti di immagini inedite i popoli e gli eserciti di Westeros prepararsi alla battaglia finale. Messo di fronte all'enigmatica e feroce minaccia dell'Esercito della Morte e del suo Re, ognuno sembra solo e indifeso, rendendo per un attimo meno importante, ma non del tutto, la domanda su chi alla fine sederà sul Trono di Spade.





Ricordiamo che Sky Atlantic e NOW TV proporranno anche la versione originale sottotitolata degli episodi, simultaneamente alla messa in onda statunitense, ogni lunedì alle 3:00 del mattino dal 15 aprile. L'episodio sarà disponibile a seguire sul servizio di video in streaming e proposto in replica dal canale alle 22:15.