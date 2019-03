Il Trono di Spade 8: Il poster ufficiale dell'ultima stagione

La rete americana HBO ha rivelato il poster ufficiale dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, attesa in tv negli Stati Uniti per il 14 aprile e in Italia dal 22 successivo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV (o, se preferite, nella versione originale sottotitolata dal 15). L'immagine, che segue i numerosi character poster pubblicati all'inizio del mese e il trailer ufficiale che vi riproponiamo più in basso visto 81 milioni di volte nelle prime 24 ore, un nuovo record per HBO dopo i 61 milioni di visualizzazioni del trailer della stagione 7, ritrae una fusione tra il Trono di Spade e un drago, come si può notare dai due occhi in basso.

Questa è la prima volta dopo la prima stagione che una locandina ufficiale di Game of Thrones mostra, sebbene non nella sua interezza come in quell'occasione, l'ambito trono ad Approdo del Re. Il poster della seconda stagione ritraeva una mano afferrare una corona, quello della terza l'ombra di uno dei draghi di Daenerys, della quarta un Corvo con Tre Occhi con delle lame al posto delle penne, della quinta Tyrion Lannister osservare uno degli stessi draghi dalla prua di un vascello, della sesta i volti di alcuni protagonisti sul muro nella Casa del Bianco e del Nero, e della settima il primo piano del terrificante Re della Notte. Quale possa essere il vero messaggio nascosto in questa nuova immagine resta per ora un mistero. Forse semplicemente l'ambizione della giovane Targaryen? Oppure, ancora meglio, un suo diretto presagio?