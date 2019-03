Il Trono di Spade 8, i character poster dell'ultima stagione: Chi finirà sul Trono?

Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Jon Snow, Arya Stark, Tyrion Lannister, persino il Re della Notte... Appena sei episodi separano dalla verità su chi, alla fine della battaglia che sta per mettere a ferro, fuoco e ghiaccio i Sette Regni, sederà sul Trono di Spade. Chi di loro? Questa è la grande domanda che tormenterà i fan fino al debutto il 14 aprile (in Italia il 22 successivo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV) dell'ottava e ultima stagione della popolarissima serie fantasy Il Trono di Spade. E per rendere l'attesa più allettante, e ogni possibilità più chiara, la rete americana HBO ha diffuso 20 poster promozionali dedicati ai personaggi al centro - qualcuno per più tempo, qualcun altro per molto meno - di questo capitolo conclusivo. Ve li mostriamo qui di seguito: