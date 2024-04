Il Tatuatore di Auschwitz: Data e trailer ufficiale della miniserie ambientata durante l'Olocausto

News Serie TV

Il drama, adattamento del bestseller di Heather Morris, arriverà su Sky Atlantic e in streaming su NOW a maggio.

Ogni giorno deve essere il Giorno della Memoria. Lo sarà senz'altro anche il 10 maggio, quando in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW debutterà Il tatuatore di Auschwitz, una nuova miniserie Sky Original ambientata durante l'orrore del genocidio della popolazione e della cultura ebraica perpetrato dal regime nazista. Il drama di sei episodi, in programmazione ogni venerdì per tre settimane, si basa sull'omonimo bestseller internazionale di Heather Morris (edito in Italia da Garzanti) e coinvolge tra gli altri il candidato all'Oscar Harvey Keitel (Bugsy, Le Iene, Pulp Fiction, Taxi Driver). Qui di seguito è possibile apprezzarne il trailer ufficiale.





Il tatuatore di Auschwitz: La trama e i personaggi della miniserie

Scritta da Jacquelin Perske (The Cry) e diretta da Tali Shalom-Ezer (The Psychologist), Il tatuatore di Auschwitz racconta di un amore nato nel più oscuro dei luoghi, in uno dei momenti più bui della Storia. Lali (Jonah Hauer-King, La Sirenetta), è un ebreo slovacco che, nel 1942, viene deportato ad Auschwitz, il campo di concentramento dove oltre un milione di ebrei sono stati uccisi durante l'Olocausto. Poco dopo l'arrivo, Lali diventa uno dei Tätowierer (tatuatori), incaricato di marchiare i compagni di prigionia con i numeri di identificazione. Un giorno incontra Gita (Hanna Próchniak, Baptiste), una ragazza appena arrivata nel campo di concentramento, e se ne innamora all'istante. Inizia così una storia coraggiosa e indimenticabile. Sotto costante sorveglianza da parte di un instabile ufficiale nazista delle SS, Stefan Baretzki (Jonas Nay, Deutschland 83), Lali e Gita sono determinati a mantenersi in vita a vicenda.

Circa 60 anni dopo, Lali (Keitel), ormai ottantenne, incontra l'aspirante scrittrice Heather Morris (Melanie Lynskey, Yellowjacket). Rimasto vedovo da poco, Lali trova il coraggio di raccontare al mondo la sua storia. Raccontando il suo passato a Heather, Lali finalmente affronta i fantasmi traumatici della sua gioventù e rivive i suoi ricordi di un amore nato nel peggiore dei luoghi possibili.