Il Simpatizzante: Data e trailer ufficiale italiano della serie con Robert Downey Jr.

News Serie TV

La miniserie è basata sull'omonimo romanzo del premio Pulitzer Viet Thanh Nguyen: nel cast, tra gli altri, anche Hoa Xuande e Sandra Oh.

È una spy story fuori dal comune quella raccontata ne Il Simpatizzante, la nuova miniserie targata HBO tratta dall'omonimo romanzo del premio Pulitzer Viet Thanh Nguyen. Nel cast c'è il fresco premio Oscar Robert Downey Jr. che interpreta ben 4 personaggi diversi e sfoggia tutto il suo talento di trasformista. Sky ha svelato la data d'uscita, il prossimo 20 maggio, e diffuso il trailer ufficiale italiano che vedete qui sotto.

La trama de Il Simpatizzante

Il Simpatizzante è descritta come un thriller di spionaggio con note ironiche e una forte connotazione interculturale. Si tratta anche di racconto satirico sugli sforzi compiuti da una spia comunista, metà francese e metà vietnamita, durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e del suo conseguente esilio a Los Angeles, dove inizia a lavorare sul set di un film sulla guerra in Vietnam, ma scopre che i suoi giorni da spia non sono finiti. La serie è una co-produzione HBO, A24 e Rhombus Media, prodotta in associazione con Moho Film e Cinetic Media.

Il cast

Hoa Xuande (Cowboy Bebop) interpreta la spia al centro della storia e il cast include anche Sandra Oh (Grey's Anatomy, Killing Eve) nei panni di una femminista che inizia a risvegliarsi alla complessità della propria identità asioamericana, oltre a Fred Nguyen Khan (Madre!), Toan Le (Bigfoot), Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen e Alan Trong. Robert Downey Jr. interpreta diversi ruoli secondari, tutti antagonisti che rappresentano diverse facce dell'establishment americano: un membro del Congresso americano, un agente della CIA e un regista di Hollywood, tra gli altri.

Park Chan-wook (Old Boy, Decision to Leave) è co-showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista (episodi 1-3); Don McKellar è co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore; Robert Downey Jr. è produttore esecutivo e interprete, Susan Downey è produttrice esecutiva insieme ad Amanda Burrell per Team Downey, Niv Fichman per Rhombus Media, Kim Ly, Ron Schmidt, Viet Thanh Nguyen (anche autore del libro), Jisun Back per Moho Film. Alla regia ci sono anche Fernando Meirelles (episodio 4) e Marc Munden (episodi 5-7). Mark Richard, Naomi Iizuka, Maegan Houang, Anchuli Felicia King, Tea Ho sono sceneggiatori della serie.