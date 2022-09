Il sesso in House of the Dragon: Parla la coordinatrice dell'intimità (e risponde a Sean Bean)

News Serie TV

Miriam Lucia ha aiutato i protagonisti del prequel de Il Trono di Spade a sentirsi a loro agio durante le scene più hot: ecco come ha lavorato e cosa ha da dire all'attore Sean Bean che aveva espresso dubbi al riguardo.

Ormai la figura del coordinatore dell'intimità - un professionista esperto nel "coreografare" le scene di sesso e far sentire a proprio agio gli attori sul set garantendo un ambiente sicuro - è sempre più richiesta. Soprattutto e per fortuna adesso, nell'epoca del post #MeToo, è diventata una maestranza a cui non si può rinunciare. Tanto più se la produzione che la richiede è una serie in cui ci sono molte scene intime o di nudo come in House of the Dragon, lo spin-off de Il Trono di Spade attualmente in onda (in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli USA). Deadline ha scambiato quattro chiacchere con Miriam Lucia, la coordinatrice dell'intimità che ha lavorato sul set di House of the Dragon ma anche su quelli di The White Lotus e The Nevers. Lucia ha svelato alcuni retroscena del suo lavoro entrando a gamba tesa in una polemica sollevata qualche settimana dall'attore ed ex star de Il Trono di Spade Sean Bean il quale aveva sostenuto che figure professionali come il coordinatore dell'intimità eliminerebbero tutta la spontaneità dalle scene di sesso.

Il ruolo del coordinatore dell'intimità in House of the Dragon

Miriam Lucia ha raccontato come il suo lavoro in alcune scene di House of the Dragon sia stato fondamentale. È il caso di una scena intima del quarto episodio in cui vediamo la giovane Alicent (Emily Carey) avere un rapporto sessuale con re Viserys I (Paddy Considine). In quell'occasione Carey, che aveva 17 anni quando è stata scelta per il ruolo, si è sentita nervosa nel dover girare una scena di questo tipo con un uomo molto più grande di lei. "In pratica lei ha detto che era molto spaventata prima di quella scena e che senza un coordinatore dell'intimità non avrebbe saputo come gestirla", ha detto Lucia. Ma pensiamo anche alla scena che, nello stesso episodio, ha visto molto vicini Criston Cole (Fabien Frankel) e Rhaenyra (Milly Alcock): per questa Frankel ha detto addirittura di essersi preparato per ben sette mesi seguendo i consigli della coordinatrice.

Quest'ultima ha spiegato anche nel dettaglio come funziona il suo lavoro e in che modo si coordina con i registi e i produttori. "Alcuni ancora non capiscono perché siamo lì e se siamo davvero delle guardie che controllano che tutti rispettino le regole. Ma spesso il mio lavoro lo svolgo in anticipo dietro le quinte, parlando con il regista, il produttore, gli attori, anche gli avvocati se necessario. E se c'è un problema o un cambiamento, o qualcosa fa sentire a disagio, lo cambiamo, ma a quel punto il lavoro è stato in gran parte svolto. Dobbiamo essere pronti per la data delle riprese, ma anche sapere che non ci saranno brutte sorprese", ha detto.

La replica ai dubbi di Sean Bean

Proprio le dichiarazioni di Emily Carey, che ha detto che non avrebbe saputo come girare certe scena senza Miriam Lucia, sono state per quest'ultima un assist per rispondere a Sean Bean. Il mese scorso l'ex Ned Stark de Il Trono di Spade aveva esternato al Sunday Times delle dichiarazioni che avevano fatto discutere esprimendo i suoi dubbi sull'utilità di un coordinatore dell'intimità su un set. In sostanza secondo Bean questa figura renderebbe meno spontanee le scene di sesso. "Penso che il modo naturale in cui si comportano gli amanti sarebbe rovinato da qualcuno che lo riducesse a un esercizio tecnico. Mi inibirebbe di più perché attira l'attenzione sulle cose", aveva detto.

Pur dicendo di apprezzarlo moltissimo come attore, Lucia ha difeso il suo lavoro definendo Bean "un uomo di una certa età, che è stato in questo settore per molto tempo, e non ha esperienza dell'altra parte. O forse ha avuto una brutta esperienza con un coordinatore dell'intimità". La professionista ha sottolineato come i suoi interventi non interferiscono con il processo creativo. "Anzi, penso che aiuti il processo creativo, perché credo che una volta che hai capito con cosa gli attori si sentono a proprio agio in termini di tocco e consenso, e quali saranno i movimenti, allora aggiungi l'emozione. E così trovi la libertà, proprio perché non ti stai arrampicando e armeggiando per trovarla in quel momento", ha concluso.

House of the Dragon torna lunedì prossimo, 26 settembre, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti con il sesto episodio della prima stagione. L'appuntamento con la versione originale sottotitolata di un nuovo episodio in contemporanea assoluta con gli USA è alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, mentre alle 21: 15 è in onda l'episodio precedente doppiato in italiano. Sempre in doppio audio, i dieci episodi della prima stagione sono via via disponibili ovviamente anche on demand.