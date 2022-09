House of the Dragon: Il trailer dell'episodio 6 anticipa l'arrivo delle nuove Rhaenyra e Alicent

News Serie TV

A metà stagione del prequel de Il Trono di Spade, Milly Alcock ed Emily Carey lasceranno il posto alle versioni adulte dei loro personaggi interpretate da Emma D'Arcy e Olivia Cooke: ecco qualche anticipazione.

House of the Dragon si prepara a un grande salto temporale e a importanti cambiamenti nel prossimo episodio, il sesto, che arriverà anche in Italia in contemporanea con gli USA in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW lunedì prossimo, 26 settembre. La rivoluzione più eclatante sarà quella riguardante i personaggi di Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower finora interpretati dalle giovani Milly Alcock ed Emily Carey che passeranno il testimone a Emma D'Arcy e Olivia Cooke, interpreti delle rispettive versioni adulte. Il trailer ufficiale del prossimo episodio, che vedete qui sotto, ce le mostra in azione anticipando uno scontro tra le due. Naturalmente guardatelo soltanto se avete già visto l'episodio 5, visto che contiene inevitabilmente spoiler.

House of the Dragon: Le anticipazioni del sesto episodio

Il trailer conferma che la seconda metà della prima stagione di House of the Dragon (che conta in totale 10 episodi) ripartirà circa 10 anni dopo i fatti del quinto episodio e introdurrà diversi nuovi membri del cast, non solo le nuove interpreti di Rhaenyra e Alicent. L'attenzione naturalmente si concentra su Emma D'Arcy e Olivia Cooke faranno il loro debutto nei panni delle versioni adulte della principessa Targaryen e della regina visto che il trailer inizia con le ex amiche che si scontrano al Concilio Ristretto. Il teaser si concentra poi sui figli delle due donne, che giocheranno ruoli chiave nell'imminente guerra civile che attende i Targaryen. Vediamo poi per la prima volta il principe Aegon II, ormai un adolescente, interpretato dall'attore Tom Glynn-Carney. Anche Laena Velaryon, prima interpretata dalle attrici Nova Foueillis-Mosé e Savannah Steyn, è cresciuta ed è interpretata da una terza attrice, la svedese Nanna Blondell. La vediamo cullare un figlio e cavalcare un drago insieme al principe Daemon (Matt Smith).

Nel trailer, infine, notiamo come re Viserys (Paddy Considine) sia sempre più consumato dalla sua malattia e lo vediamo particolarmente fragile ed esausto. Non sappiamo tra quanti episodi si verificherà la sua morte che provocherà la famosa Danza dei Draghi, la guerra di successione fratricida che ha messo gli uni contro gli altri i Targaryen. Ma, a giudicare da queste immagini, non dovrebbe mancare molto. Prepariamoci a vedere più scontri, più drammi e naturalmente più draghi che mai in questa seconda metà di stagione.