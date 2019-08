Il sequel tv di Tuo, Simon: Torna Nick Robinson e a Michael Cimino il ruolo di protagonista

News Serie TV

La serie sarà disponibile prossimamente sul nuovo servizio streaming Disney+.

Il servizio di video in streaming prossimo al lancio Disney+ ha affidato all'esordiente Michael Cimino il ruolo di protagonista in Love, Simon, sequel televisivo dell'apprezzato film del 2018 Tuo, Simon. L'attore interpreterà un personaggio diverso da quello di Nick Robinson nella pellicola, mentre quest'ultimo darà il suo contributo alla serie come voce narrante.

Ambientata nello stesso mondo del film, Love, Simon si concentra su Victor (Cimino), uno studente della Creekwood High School alle prese con la scoperta di se stesso mentre affronta sfide a casa, cerca di adattarsi alla nuova città e lotta con il suo orientamento sessuale. Quando tutto sembra insormontabile, Victor si rivolge a Simon per aiutarlo a navigare nelle acque agitate del liceo.

L'ingaggio di Cimino segue quelli di Ana Ortiz (Ugly Betty) e James Martinez (Giorno per giorno) per il ruolo dei genitori di Victor, Isabella Ferreira (Orange Is the New Black) e Mateo Fernandez dei suoi fratelli e Johnny Sequoyah (Believe) e Bebe Wood (The Real O'Neals) dei suoi amici.

"Non potremmo essere più felici di realizzare Love, Simon per Disney+" hanno dichiarato gli ideatori Elizabeth Berger e Isaac Aptaker, gli stessi sceneggiatori del film, in un comunicato. "Scrivere Love, Simon è stata finora una delle esperienze più profonde e divertenti della nostra carriera e siamo oltremodo entusiasti di poter tornare in quel mondo e raccontare la storia di Victor, un nuovo studente della Creekwood, della sua famiglia e dei suoi amici. Abbiamo un gruppo fenomenale di sceneggiatori legati in modo profondo al materiale originale al lavoro sugli episodi e messo insieme un cast e una troupe da sogno per dare vita a queste storie. Non vediamo l'ora di condividere con il mondo ciò su cui stiamo lavorando".