Il reboot di Prison Break: Svelati i primi protagonisti

Prime aggiunte al cast del reboot di Prison Break: Drake Rodger, Emily Browning e Lukas Gage interpreteranno un ruolo regolare.

Il reboot della serie di successo Prison Break, confermato da Hulu lo scorso dicembre con l'ordine dell'episodio pilota, inizia a prendere forma con l'ingaggio di Drake Rodger (The Winchesters), Emily Browning (American Gods) e Lukas Gage (YOU) per tre dei ruoli principali.

Prison Break: Il reboot di Hulu e le prime aggiunte al cast

Creata dal co-ideatore di Mayans M.C. Elgin James e prodotta a livello esecutivo dall'ideatore della serie originale Paul Scheuring, il reboot racconterà una nuova storia ambientata nello stesso universo di Prison Break, ovvero quello in cui Michael Scofield, un brillante ingegnere strutturale, ha messo in atto un piano elaborato per far evadere il fratello Lincoln Burrows, ingiustamente condannato a morte per l'omicidio del fratello del Vicepresidente degli Stati Uniti, dal sorvegliatissimo Penitenziario di Stato di Fox River.

Mentre i dettagli della nuova storia non sono stati ancora rivelati, i profili dei personaggi affidati a queste prime aggiunte al cast iniziano ad anticipare qualcosa. Rodger interpreterà Tommy, un detenuto con 10 anni di reclusione alle spalle che si trova in una delle prigioni più pericolose d'America. Browning sarà Cassidy, un'ex soldatessa diventata un'agente penitenziaria, la quale accetta un lavoro presso lo stesso carcere misto. Gage, invece, vestirà i panni di Jackson, un politico di buona famiglia che si trova nel mezzo della sua prima campagna congressuale.

A questi tre personaggi se ne aggiungeranno altrettanti per i quali i casting sono ancora in corso. La produzione sta cercando un attore per il ruolo di un detenuto di spicco che prende ordini da un'entità misteriosa e due attrici per i ruoli di un'agente tirocinante e di una detenuta molto incinta il cui padre del bambino è rinchiuso a un piano di distanza.