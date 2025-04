Il reboot di Desperate Housewives, con cinque nuove casalinghe, in sviluppo a Hulu

News Serie TV

Il reboot di Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane in sviluppo a Hulu con la star di Scandal Kerry Washington.

In un momento in cui la tv rincorre sempre più insistentemente i successi del passato, non giunge inaspettata la notizia dello sviluppo a Hulu di Wisteria Lane, reboot del dramedy di culto dei primi anni Duemila Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane. Il progetto è nelle mani della showrunner de L'assistente di volo e Regina del Sud Natalie Chaidez e sta coinvolgendo anche la star di Scandal Kerry Washington in qualità di produttrice esecutiva.

Desperate Housewives: I primi dettagli della nuova serie tv

Descritta come una soap/mystery comedy divertente, sexy e dark in linea con lo stile di Desperate Housewives, Wisteria Lane ci porterà tra un gruppo di cinque amiche (talvolta ami-nemiche) molto diverse tra loro, le quali vivono tutte in una strada senza uscita da cartolina chiamata Wisteria Lane. All'apparenza, tutti i vicini di Wisteria vivono il loro sogno: belle case, famiglie meravigliose, SUV scintillanti sul vialetto. Ma dietro quelle staccionate bianche e quei sorridenti post su Instagram si celano dei segreti.

Marc Cherry, l'ideatore della serie originale, non sta dando un suo contributo alla potenziale serie, ma per Deadline non è escluso che ciò possa accadere in una fase successiva dello sviluppo. Solo lo scorso novembre, lo sceneggiatore aveva detto: "Probabilmente mi piacerebbe sviluppare l'idea [di una serie secondaria], magari in un decennio precedente... perché il personaggio che mi manca di più è proprio Wisteria Lane. Quello è stato il parco giochi più divertente che chiunque nella storia della televisione abbia mai avuto, perché eravamo padroni di tutta la strada. Conosco quella strada come il palmo della mia mano. Quando qualcuno gira uno spot pubblicitario in quella strada, la riconosco all'istante, perché conosco tutte quelle case, conosco la geografia. Era un luogo così divertente per cui scrivere. E a volte penso: 'Sai cosa? Chissà se potrei scrivere di Wisteria Lane nel 1966'".

Per ora nessun cenno sull'eventuale apparizione delle celebri casalinghe di Wisteria Lane interpretate da Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross e Eva Longoria. Solo qualche ora prima, parlando della possibilità di un suo ritorno nei panni della sensuale ed egocentrica Gabrielle Solis, Longoria aveva scherzato a Watch What Happens Live: "Non posso più andare a letto con nessuno di quella strada. Ho fatto sesso con tutti quelli che ci abitano, così come Nicollette Sheridan". Una condizione espressa dopo aver dichiarato che sarebbe "la prima a firmare per un reboot... Gaby mi manca tantissimo. Mi manca essere Gaby Solis".