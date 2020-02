Il primo trailer di Diavoli, serie Sky Original con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

News Serie TV

Il thriller internazionale è atteso su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV ad aprile.

Una serie dopo l'altra, Sky sta dimostrando grandi capacità nel racconto di storie ambiziose capaci di attrarre tanto il pubblico italiano quanto quello internazionale. Dopo The New Pope e l'appena avviata ZeroZeroZero, ora la tv satellitare si prepara al lancio di Diavoli, thriller ambientato nel mondo della finanza mondiale con Alessandro Borghi (Suburra: La serie) e Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) tra i protagonisti. Attesa in tv per aprile, la serie si mostra nel suo primo trailer.





Tratta dal bestseller omonimo di Guido Maria Brera e prodotta da Sky Italia e Lux Vide, Diavoli racconta un'eccezionale storia di finanza, potere e disinganni. Borghi è Massimo Ruggero, spregiudicato e ambizioso Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York - London Investment Bank (NYL). Dempsey è invece Dominic Morgan, fra gli uomini più potenti della finanza globale, mentore di Massimo e CEO della banca. Il profondo legame tra i due uomini rischia ora di incrinarsi quando, a causa degli interessi nascosti di Dominic, Massimo si trova coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale. Il giovane italiano deve quindi compiere una scelta: schierarsi con l'uomo a cui deve tutto o fermarlo?

Il resto del cast include Kasia Smutniak (Perfetti Sconosciuti) nel ruolo di Nina, la moglie sofisticata e determinata di Dominic, al quale è unita da sentimenti ma anche interessi, e ancora Lars Mikkelsen (Sherlock), Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Radici), Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell e Sallie Harmsen (Blade Runner 2049). La regia è di Nick Hurran (Altered Carbon) e Jan Michelini (I Medici).