Il nuovo spin-off di 9-1-1 ordinato a ABC: Ecco dove sarà ambientato

News Serie TV

ABC ordina ufficialmente il secondo spin-off della serie di successo di Ryan Murphy 9-1-1. Svelata anche l'ambientazione.

Niente Las Vegas. Niente Hawaii. Il nuovo spin-off di 9-1-1, ordinato ufficialmente dalla rete americana ABC nelle scorse ore, sarà ambientato a... Nashville! La città del Tennessee famosa per essere la capitale della musica country, da cui il soprannome Music City, vedrà un nuovo, affiatato gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco correre in soccorso di chi ne avrà bisogno in quello che sarà il secondo spin-off dell'emergency drama di successo creato da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

9-1-1: Cosa sappiamo del nuovo spin-off

I dettagli di 9-1-1: Nashville, il cui debutto in tv è previsto durante la stagione televisiva 2025-26, sono per ora pochi e per lo più tecnici. Non si conoscono per esempio i profili dei diversi personaggi che popoleranno il suo mondo, né finora sono stati annunciati ingressi nel cast. In ogni caso, nessuno di essi sarà introdotto in anteprima tramite un backdoor pilot in 9-1-1. Si sa invece che la nuova serie nasce dalle menti di Murphy, del suo frequente collaboratore Tim Minear e dello showrunner di 9-1-1: Lone Star Rashad Raisani, così come che la star di 9-1-1 Angela Bassett darà il suo contributo come produttrice esecutiva insieme con Falchuk e questi ultimi tre.

L'universo in espansione di 9-1-1 include già la serie principale ambientata a Los Angeles, in California, il cui rinnovo per una nona stagione è una mera formalità, e il primo spin-off 9-1-1: Lone Star, ambientato a Austin, in Texas, conclusosi all'inizio del mese dopo cinque stagioni. Nelle ultime settimane, le Hawaii erano balzate in cima alla lista delle probabili ambientazioni dello spin-off, mentre il nome di Nashville, nella quale ABC aveva già ambientato in passato il delizioso musical drama omonimo, non era tra quelli circolati.