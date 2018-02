Il nome della rosa: Michael Emerson nel cast della Serie TV

La star di Person of Interest e Lost Michael Emerson è l'ultima aggiunta al cast de Il nome della rosa, ambiziosa serie tv di Rai Fiction basata sull'acclamato romanzo omonimo di Umberto Eco.

Ambientato nel 1327, il drama segue Guglielmo da Baskerville (John Turturro), un frate francescano inglese, e Adso da Melk (Damien Hardung), suo allievo, mentre danno la caccia a un assassino seriale in un monastero sperduto sui monti dell'Italia settentrionale. Attualmente nei cast di Arrow e Mozart in the Jungle, Emerson interpreterà Abbone da Fossanova, l'abate del monastero, descritto come un uomo ambiguo, avido, irritabile ed estremamente suscettibile.

Girata a Roma, negli studi di Cinecittà, e in diverse zone del Lazio e dell'Abruzzo, Il nome della rosa vanta un budget di 26 milioni di euro e andrà in onda su Rai1 all'inizio del 2019. Il resto del cast include Rupert Everett nel ruolo dell'inquisitore Bernardo Gui, James Cosmo (Il Trono di Spade), Sebastian Koch (Le vite degli altri), Richard Sammel (Bastardi senza gloria), Piotr Adamczyk (Karol, un uomo diventato Papa) e gli italiani Fabrizio Bentivoglio (Il capitale umano), Greta Scarano (La linea verticale) e Stefano Fresi (Smetto quando voglio).