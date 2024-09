Il cast di Emily in Paris è a Roma! La foto per il lancio della seconda parte della stagione 4

News Serie TV

Gli ultimi 5 episodi della quarta stagione saranno disponibili in streaming su Netflix dal 12 settembre.

Ormai dovreste saperlo: la seconda parte della stagione 4 di Emily in Paris sarà ambientata in parte a Roma. Quale modo migliore di celebrare questo primo viaggio della squisita commedia romantica di Netflix fuori dalla Francia se non portando il suo cast nella Città Eterna, davanti al suo monumento più celebre? In attesa dell'uscita degli episodi il 12 settembre, Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie si sono riuniti su una terrazza con vista sul Colosseo, precedendo la première mondiale che si terrà domani al The Space Cinema Moderno in Piazza della Repubblica, dove sarà presente anche ComingSoon.it.

Emily in Paris: Cosa ci aspetta negli ultimi episodi della stagione 4

La quarta stagione di Emily in Paris non sarebbe potuta cominciare in modo più adeguato per i fan del romanticismo: Emily e Gabriel si sono finalmente riavvicinati e si sono detti "Ti amo". Ma avranno davvero il loro lieto fine? Non subito, evidentemente, perché nuove complicazioni sono dietro l'angolo. Mentre Camille continua a interferire nella di lei vita amorosa (inevitabile, visto che lei e Gabriel aspettano un bambino insieme, o almeno così pensava, qualcosa di cui lui non è stato ancora informato), il lavoro porta Emily a Roma, dove si ritrova a passare molto tempo con Marcello Muratori (Eugenio Franceschini), un uomo diretto e sicuro di sé, concreto ma mai appariscente, e fedele alle radici dell'azienda di famiglia.

Mentre in scena entra anche la brillante ed entusiasta Genevieve (Thalia Besson), la figlia che Laurent ha avuto da una relazione precedente, la quale non perde tempo nel mettere gli occhi sul bel chef, a Roma faremo la conoscenza anche di Giancarlo (Raoul Bova), un affermato e affascinante regista pubblicitario che Sylvie conosce da tempo. Tra le nuove aggiunte al cast si segnalano inoltre Rupert Everett e Anna Galiena, interpreti di Giorgio Barbieri, il proprietario di uno studio di interior design di Roma, un'altra vecchia conoscenza di Sylvie, e Antonia, la madre di Marcello, a capo dell'azienda di famiglia.