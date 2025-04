Il cast di E.R. - Medici in prima linea di nuovo insieme per supportare George Clooney, la foto della reunion

News Serie TV

Le ex star di E.R. - Medici in prima linea Noah Wyle, Anthony Edwards, George Clooney e Julianna Margulies hanno posato per una foto tutti insieme: ecco per quale occasione.

Non sono più tra le corsie del County General, ma i protagonisti di E.R. - Medici in prima linea sono ancora insieme dopo oltre 30 anni dal debutto di uno dei medical drama più amati di sempre. Le ex star della serie Noah Wyle, Anthony Edwards, George Clooney e Julianna Margulies si sono ritrovati qualche sera fa a New York e hanno documentato la reunion con una bella foto in bianco e nero postata su Instagram da Noah Wyle, l'interprete del dottor John Carter. L'occasione? La prima a Broadway di uno spettacolo teatrale molto importante per George Clooney: Good Night, and Good Luck, basato sull'omonimo film del 2005 che ha raccontato lo scontro tra il giornalista della CBS Edward R. Murrow e il senatore statunitense Joseph McCarthy.

La reunion di di E.R. - Medici in prima linea

Per l'occasione, e per supportare l'amico e collega George Clooney, Noah Wyle, Anthony Edwards, e Julianna Margulies (che nel medical drama interpretavano rispettivamente John Carter, Mark Greene e Carol Hathaway) hanno partecipato alla prima dello spettacolo scattando poi una foto insieme al protagonista assoluto che, dopo il film del 2005, è tornato nei panni di Edward R. Murrow a teatro. "Sono così orgoglioso del mio amico", ha scritto Wyle su Instagram . "Sono così felice per la reunion". Questa reunion è davvero una cosa rara, visto che è la prima volta in tant anni che i quattro ex colleghi si ritrovano tutti insieme dal vivo. Nel 2021 avevano partecipato a una reunion virtuale a scopo benefico, all'epoca della pandemia, ma vedersi su Zoom sicuramente è ben diverso rispetto al ritrovarsi di persona.

Wyle, lo ricordiamo, attualmente recita nella nuova serie medical di Max The Pitt, di cui è anche produttore esecutivo insieme agli ex produttori esecutivi di E.R. R. Scott Gemmill e John Wells. La serie, ancora inedita in Italia, ha ricevuto una buona accoglienza da parte della critica ed è stata già rinnovata per una seconda stagione. Naturalmente ci piacerebbe molto se ospitasse, in futuro, qualche star di E.R. in modo da ospitare una reunion con Noah Wyle anche sullo schermo, ma per il momento non abbiamo notizie su eventuali camei.