E.R. compie 30 anni: Ecco perché George Clooney e Julianna Margulies resteranno Doug e Carol per sempre

Il 19 settembre 1994 negli Stati Uniti andava in onda il primo episodio di uno dei medical drama più amati di sempre: gli interpreti di Carol Hathaway e Doug Ross ancora oggi sono legati ai loro personaggi. E se lo dimostrano in modo tenerissimo.

Prima di Meredith e Derek, di Max ed Helen e di Shaun e Lea (solo per citare alcune famosissime coppie dei medical drama), c'erano loro: Carol Hathaway e Doug Ross. La storia d'amore tra il dottore e l'infermiera di E.R. - Medici in prima linea interpretati da George Clooney e Julianna Margulies ha appassionato gli spettatori che ancora oggi sono rimasti affezionati a questa fantastica coppia. In occasione del trentesimo anniversario della serie tv di NBC (è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti esattamente il 19 settembre 1994), proprio Julianna Margulies ha svelato una tenerissima curiosità che ci fa capire quanto gli attori stessi siano ancora molto legati ai loro personaggi.

E.R.: Doug e Carol per sempre, ecco come se lo dimostrano George Clooney e Julianna Margulies

In un'intervista rilasciata alla Television Academy proprio in occasione dell'importante traguardo dei 30 anni, l'attrice che ha interpretato Carol ha svelato che, dopo tutti questi anni, lei e George Clooney omaggiano ancora i loro personaggi quando si scambiano delle e-mail. "Alla fine, dovevano essere sempre Carol e Doug", ha detto Margulies. "George e io ancora oggi firmiamo le nostre e-mail personali scrivendo 'Con amore, Carol' o 'Doug'". In questo modo i due attori, che negli anni hanno sempre dimostrato di essere ottimi amici, si rammentano sempre cosa sono l'uno per l'altra.

La storia d'amore di Doug e Carol

Julianna Margulies e George Clooney erano entrambi membri del cast originario di E.R. - Medici in prima linea. Clooney ha lasciato la serie nella quinta stagione non senza girare però un'ultima scena con la sua compagna di set. Si tratta di una famosa scena della sesta stagione in cui, a sorpresa, il personaggio di Carol si ricongiunge all'amato Doug lasciando Chicago per trasferirsi a Seattle. La scena (quella detta foto in alto), girata in gran segreto per riservare una sorpresa ai telespettatori, è inserita nell'ultimo episodio in cui Margulies appare come regolare. Il produttore esecutivo di E.R. - Medici in prima linea John Wells tempo fa aveva raccontato di aver ottenuto dalla produzione un jet privato per volare a Seattle con una troupe ridotta al minimo e girare la sequenza. La scena non appariva nelle sceneggiature e persino NBC non la vide fino alla messa in onda dell'episodio in questione, l'11 maggio del 2000.

La reunion finale segreta della coppia

Margulies ha ricordato come il ritorno di Clooney sia stato tenuto segreto al resto del cast, inclusa lei, all'inizio. Una circostanza, questa, che l'ha spinta a emozionarsi durante la lettura del copione dell'episodio, quando ha pensato che Carol avesse ricevuto un addio poco importante. "Mi sono alzata velocemente e sono corsa in bagno e ho pianto", ha ricordato. "Perché ho pensato 'Oh mio Dio, questo personaggio significa così tanto per me. E so che significa così tanto per così tanti fan, e non riesco a credere che non le stiano dando un addio appropriato.' E Noah [Wyle], che Dio lo benedica, mi ha vista e mi ha lasciato piangere sulla sua spalla". Per fortuna, poi, è stata smentita e la coppia ha avuto il lieto fine che meritava prima di tornare sullo schermo, per un'ultimissima volta, in occasione del finale della serie, andato in onda il 2 aprile 2009 su NBC.