Il cameo della Justice League in Peacemaker non è canonico nel nuovo DCU: Ecco perché

Il presidente dei DC Studios James Gunn ha parlato del nuovo DCU in occasione dell'arrivo su Max di Creature Commandos.

Avete presente il cameo della Justice League nel finale della prima stagione di Peacemaker? Fate finta che non sia mai accaduto, anche se lo avete amato alla follia. Questo perché non fa parte del nuovo canone del DCU, come rivelato dall'ideatore della serie e co-presidente dei DC Studios James Gunn in un'intervista con The Hollywood Reporter.

Peacemaker: James Gunn sul cameo della Justice League

Nell'episodio che conclude il ciclo inaugurale di Peacemaker, reduce da una battaglia cruciale, Chris Smith (interpretato da John Cena) viene raggiunto - per nulla repentinamente - da un pezzo della Justice League. Ezra Miller e Jason Momoa indossano il costume di Flash e Aquaman, mentre di Superman e Wonder Woman si riconoscono solo le silhouette. Nessuna traccia, invece, di Batman e Cyborg, con Gunn che aveva spiegato all'epoca che la loro assenza "aveva dei motivi, ma a dire il vero non sono sicuro di poter dire quali siano questi motivi. Potrebbe avere a che fare con cose future".

Alla vigilia del lancio del nuovo DCU da lui guidato insieme con Peter Safran attraverso il debutto oggi su Max della serie animata Creature Commandos, Gunn ha rivelato che sia gli eventi di Peacemaker sia quelli del suo film del 2021 The Suicide Squad - Missione Suicida vengono menzionati in Creature Commandos perché "sono tenuemente canonici". Il legame con il nuovo canone "è piuttosto lineare, con l'eccezione dell'apparizione di un certo gruppo alla fine". E ha spiegato: "Non esiste ancora. Ma la regola è: se menzioniamo [qualcosa del passato] in uno dei nuovi show [e film] del DCU, allora è successo. Questo è il modo in cui stiamo affrontando la situazione".

Nei progetti televisivi e cinematografici del nuovo DCU, "tutto è molto coerente in termini di politica mondiale, del punto in cui si trova il mondo e di cosa sta succedendo: chi sono i metaumani al potere e quelli non al potere? Chi sono i mediatori del potere e chi no?", ha aggiunto Gunn. "Ne vediamo un assaggio [in Creature Commandos], ma ne vedremo di più in Superman [il film da lui scritto e diretto in uscita la prossima estate] e Peacemaker. In tutta sincerità, dal profondo del mio cuore, [il protagonista di Superman] David Corenswet sconvolgerà tutti per quanto è eccezionale. È uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato e può fare qualunque cosa". Allo stesso modo, "anche la seconda stagione di Peacemaker coglierà le persone di sorpresa. Prendiamo una strada molto diversa rispetto alla prima stagione, ed è una storia davvero magica che lascerà le persone sbalordite".