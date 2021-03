I Simpson rinnovata per le stagioni 33 e 34

News Serie TV

La serie animata di Matt Groening sta per tagliare il traguardo dei 700 episodi trasmessi.

Lunga vita a I Simpson! A un paio di settimane dall'incredibile traguardo dei 700 episodi trasmessi, la più famosa e amata delle serie animate si assicura un posto in tv fino alla primavera del 2023. FOX ha ordinato infatti altre due stagioni, la trentatreesima e trentaquattresima, annuncio che Homer Simpson ha salutato con queste divertenti parole: "Woo-hoo! Con un po' di fortuna, presto la serie sarà più vecchia di me".

Altre due stagioni de I Simpson: Le dichiarazioni

"È un vero piacere annunciare l'ordine delle stagioni 33 e 34 de I Simpson", ha dichiarato il presidente della FOX Charlie Collier al press tour invernale della Television Critics Association. "La nostra speranza è sempre che, alla fine, riusciranno a farla bene. Abbiamo un profondo rispetto per Matt, Jim, Al e gli altri meravigliosi partner che stanno lavorando duramente per superarsi. Come si suol dire, la pratica rende perfetti".

L'ideatore Matt Groening ha aggiunto: "Tutti a I Simpson sono entusiasti di essere stati rinnovati ancora una volta. Stiamo pianificando molte grandi sorprese. Homer perderà un cappello, Milhouse metterà le lenti a contatto e Bart festeggerà il suo decimo compleanno per la trentesima volta".