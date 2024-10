I sequel di The Walking Dead finalmente in Italia, su Sky e NOW: Si parte con The Ones Who Live

News Serie TV

Il cofanetto completo della serie di successo disponibile da domani. Seguiranno gli spin-off The Ones Who Live, Daryl Dixon e Dead City.

Ce lo avete chiesto in tantissimi, ora finalmente è ufficiale: gli spin-off sequel della serie di successo The Walking Dead arriveranno anche sui teleschermi italiani, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Si partirà il 30 dicembre con The Walking Dead: The Ones Who Live, miniserie di 6 episodi con Andrew Lincoln e Danai Gurira nuovamente nei panni dell'ex sceriffo Rick Grimes e di sua moglie Michonne, della quale è stato diffuso nel frattempo il trailer ufficiale italiano.

Ma prima di allora e già da domani, sabato 26 ottobre, i fan di lunga data e chi non si è ancora avvicinato al mondo post-apocalittico dello zombie drama potrà ri-vedere tutti gli episodi delle undici stagioni della serie originale, sia attraverso il box set completo disponibile su Sky e NOW sia attraverso il pop-up channel interamente dedicato alla serie che rimarrà accesso fino all'8 novembre al canale 111 di Sky.



Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano - HD

I sequel di The Walking Dead arrivano su Sky e NOW

The Walking Dead: The Ones Who Live racconta un nuovo capitolo della storia di Rick e Michonne, separati cinque anni prima dopo la presunta morte di Rick, dovuta all'esplosione di un ponte che aveva provocato lui stesso per riuscire a distruggere un'orda di non-morti. Ma la sua compagna non ha mai creduto di averlo perso davvero, è sempre stata convinta che fosse in vita e seguendo le sue tracce riesce a ritrovarlo in una periferia militarizzata di Philadelphia. Ora i due amanti hanno finalmente la possibilità di ricongiungersi e mettere alla prova il loro amore, in una battaglia contro tutto e tutti, in un mondo dove nessuno è al sicuro e la libertà ha un prezzo molto alto.

A questa seguiranno nel 2025 le serie regolari The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City. La prima continua la storia dell'omonimo, amato personaggio interpretato da Norman Reedus, presentando uno scenario completamente nuovo di apocalisse zombie ambientato in Europa, precisamente in Francia. Arrivato a fatica in questi luoghi, senza ricordare bene i motivi che lo hanno spinto così lontano, Daryl intraprende un viaggio attraverso una Francia distrutta ma resiliente nella speranza di trovare una via per tornare a casa. Ma lungo il cammino, mentre cerca le riposte, i legami che si trova a stringere finiscono inevitabilmente col complicare il suo piano.

La seconda segue invece l'improbabile coppia formata da Maggie e Negan (interpretati nuovamente da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan) raggiungere una Manhattan post-apocalittica, isolata dalla terraferma, nella speranza di ritrovare il figlio rapito di lei, Hershel. Quello che trovano è una città fatiscente, stipata di morti e persone che hanno reso New York City il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, meraviglia e terrore. Sia Daryl Dixon che Dead City hanno centrato il bersaglio negli Stati Uniti, conquistando nuovamente milioni di spettatori e spingendo la rete AMC a confermare entrambe le serie per altre stagioni.