I ragazzi di Heartstopper sulle montagne russe dell'amore nel trailer ufficiale della stagione 3

Tutti gli episodi della nuova stagione saranno disponibili in streaming du Netflix dal 3 ottobre.

Trovare l'amore a volte può essere difficile, ma è averne cura la sfida più grande. Soprattutto se hai 16 anni. Charlie e Nick, i protagonisti di Heartstopper interpretati da Joe Locke e Kit Connor, sono pronti a consolidare il loro rapporto, ma se da un lato il legame si fa più profondo, dall'altro devono affrontare una sfida molto ardua: i problemi di salute mentale di Charlie. Il trailer ufficiale della terza stagione rivela quanto questi avranno un impatto su di lui e quanto saranno devastanti anche per Nick. Ma come gli ricorda sua zia (la nuova aggiunte al cast Hayley Atwell), "restare insieme anche quando sembra finita... è questo l'amore".

Heartstopper 3: Stagione 3: Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

La stagione 3 di Heartstopper: Le anticipazioni

Nella terza stagione di Heartstopper, disponibile in streaming su Netflix dal 3 ottobre, quando le vacanze estive finiscono, per i ragazzi inizia un nuovo anno scolastico, con le sue gioie e le sue sfide. Man mano che imparano di più l'uno dell'altro e dalle loro relazioni, pianificano eventi e feste sociali e iniziano a pensare alle scelte universitarie, tutti devono imparare a fare affidamento su coloro che amano quando la vita non va secondo i piani.

Il trailer mostra Charlie attraversare un momento molto buio, ma sembra che, grazie anche all'aiuto di Nick, della sua famiglia e del suo psicologo (l'altra new entry Eddie Marsan), riuscirà a gestire i suoi problemi e ritrovare il sorriso. E anche godersi un po' di tempo in intimità con Nick. Anche Tao e Elle (William Gao e Yasmin Finney) provano ad avvicinare i loro corpi, scontrandosi con le proprie difficoltà. Isaac (Tobie Donovan), invece, continua a comportarsi da Isaac offrendo il suo supporto a tutti.

Tra i nuovi volti della terza stagione avrete riconosciuto anche la star di Bridgerton Jonathan Bailey. Lui interpreta Jack Maddox, un uomo acculturato e affascinante per il quale Charlie ha una di quelle cotte che si prendono per un personaggio famoso quando si è giovani. E Nick non può che essere d'accordo!