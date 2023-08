I produttori di The O.C.: Ci siamo pentiti "immediatamente" di aver ucciso Marissa

News Serie TV

Il personaggio interpretato da Mischa Barton è morto nel finale della terza stagione. Uno scioccante colpo di scena mai accettato davvero dai fan.

Se diciassette anni non vi sono bastati per mandare giù la tragica morte di Marissa Cooper alla fine della terza stagione di The O.C., le parole pronunciate dall'ideatore Josh Schwartz e dalla produttrice esecutiva Stephanie Savage in occasione del 20° anniversario dall'arrivo in tv della serie di culto potrebbero aiutarvi a raggiungere uno stato di serena rassegnazione.

The O.C.: Uccidere Marissa è stata la scelta sbagliata?

Interpretata da una Mischa Barton insofferente all'enorme popolarità datale dallo show e dal personaggio di Marissa Cooper, quest'ultima è rimasta uccisa in un incidente stradale mentre era in auto con Ryan, mandato fuori strada da Kevin Volchok. All'epoca l'attrice spiegò che "Il mio personaggio ne ha passate così tante e non le resta davvero più niente da fare". Marissa aveva lottato con la dipendenza da droghe e alcol. I suoi rapporti con i genitori, i fidanzati e i compagni di classe erano stati spesso tumultuosi. E durante un viaggio in Messico con i suoi amici aveva tentato il suicidio. "Era una ragazza bloccata nelle trappole della sua vita che sembrava più vecchia della sua vera età", aggiunse il direttore del casting. Ma la morte di Marissa non fu mai completamente accettata dai fan scioccati, che per lei si aspettavano un lieto fine con Ryan. Contribuì invece a una crescente disaffezione che nel giro di un anno portò alla chiusura della serie.

"È qualcosa di cui ci pentiamo e, ripensandoci, avremmo voluto trovare una soluzione diversa", ha detto Schwartz a Vanity Fair in occasione di un'intervista per promuovere il libro del critico televisivo di Rolling Stone Alan Sepinwall Welcome to the O.C. "All'epoca non vedevamo un percorso alternativo, motivo per il quale avevamo intrapreso quella strada. Ma, ovviamente, col senno di poi, c'erano molti altri modi in cui avremmo potuto allontanare il personaggio dallo show - e dare a Mischa la pausa di cui aveva bisogno e che voleva -, i quali avrebbero comunque permesso a quel personaggio di tornare". Savage ha aggiunto che i produttori avevano avuto "forti pressioni" da parte della rete per eliminare un personaggio regolare al fine di aumentare il dramma della serie e che da quello dipendeva il rinnovo per una quarta stagione.

Cosa aveva detto Mischa Barton

Nel 2021, in un'intervista con E! Online, Mischa Barton disse che lo show le aveva offerto due possibilità: andarsene per tornare successivamente in qualche modo o interpretare la morte definitiva del suo personaggio. Lei optò per quest'ultima. "Sembrava la cosa migliore per me e per la mia salute" spiegò, prima di aggiungere che "Onestamente, 15 anni dopo, penso che sia triste che non ci sia stato un modo migliore per gestirlo. Ma adoro anche il fatto che abbia avuto questa morte epica e che sia finita in quel modo, perché è memorabile e non è solo un altro fuoco di paglia".

Schwartz ha detto però che le reazioni dei fan al colpo di scena hanno fatto capire subito a lui e ai suoi colleghi di aver preso forse la decisione sbagliata: "Non ci sembrò di aver servito e rispettato quel pubblico come abbiamo sempre voluto e mirato. A quel punto, ci siamo pentiti immediatamente".