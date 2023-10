I nuovi doppiatori di Rick and Morty hanno un nome: Ecco chi sono

News Serie TV

La serie animata è tornata in onda negli Stati Uniti con la stagione 7.

Come promesso, il debutto negli Stati Uniti della settima stagione di Rick and Morty ha svelato l'identità dei nuovi doppiatori dei due protagonisti della fortunata serie animata di Adult Swim, dopo il licenziamento di Justin Roiland per le accuse di abusi domestici piovutegli addosso all'inizio dell'anno. Si tratta di Ian Cardoni e Harry Belden, voci relativamente nuove del panorama televisivo statunitense.

Rick and Morty: Ian Cardoni e Harry Belden nuove voci protagoniste

Nella versione originale di Rick and Morty, Cardoni e Belden doppiano rispettivamente nonno Rick Sanchez e suo nipote Morty Smith. Entrambi i personaggi erano interpretati precedentemente da Roiland, anche ideatore della serie animata con Dan Harmon. Le nuove voci erano state presentate in anteprima lo scorso mese in occasione della diffusione del trailer ufficiale della stagione 7, senza rivelare a chi appartenessero per "preservare l'esperienza visiva per i fan", aveva spiegato Adult Swim. Già in quell'occasione la scelta di Cardoni e Belden si era rivelata sorprendentemente azzeccata, con la rete che aveva aggiunto: "Vogliamo che la serie parli da sé. Crediamo nella forza della stagione e nelle nostre nuove voci".

Ora lo showrunner Scott Marder aggiunge a The Hollywood Reporter che le nuove voci di Rick e Morty sono state trovate dopo una ricerca durata sei mesi che ha coinvolto migliaia di potenziali sostituti. L'obiettivo è stato rendere il cambiamento il più fluido possibile in modo che gli spettatori - a conoscenza o meno di cosa era successo dietro le quinte della serie - potessero non notare alcuna differenza nelle voci dei due amati personaggi. Inoltre, per Marder e Harmon la scelta di due doppiatori invece di uno solo com'è stato finora renderà lo show più longevo, perché l'enorme mole di lavoro non peserà più sulle spalle di una singola persona, tra l'altro qualcuno che di Rick and Morty e di altre serie animate era anche sceneggiatore e produttore esecutivo.

Resta il fatto che Rick and Morty (così come Solar Opposites e Koala Man) dovrà andare avanti senza il contributo creativo di Justin Roiland, e questo almeno per ora è motivo di preoccupazione per i fan di una serie che anche grazie al suo contributo è riuscita a vincere ben due Emmy come miglior programma animato. Un Roiland che lo scorso marzo è stato prosciolto dalle accuse per insufficienza di prove e che in quell'occasione ha dichiarato: "Sono grato che questo caso sia stato archiviato ma, allo stesso tempo, sono ancora profondamente scosso dalle orribili bugie che sono state riportare sul mio conto durante questo processo. Soprattutto, sono deluso dal fatto che così tante persone siano state così rapide nel giudicare senza conoscere i fatti, basandosi esclusivamente sulla parola di una ex amareggiata che voleva aggirare il giusto processo e 'cancellarmi'. Che potesse funzionare, anche parzialmente, è vergognoso. Tuttavia, ora che la causa si è conclusa, sono determinato ad andare avanti e concentrarmi sia sui miei progetti creativi sia sul ripristino del mio buon nome".