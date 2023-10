Rick and Morty diventa un film? Dan Harmon ne ha parlato con Zack Snyder

News Serie TV

L'annuncio shock a poche ore dal debutto della settima stagione negli Stati Uniti.

Ora c'è qualcos'altro per cui i fan di Rick and Morty non staranno nella pelle oltre all'imminente debutto della settima stagione (il 15 ottobre su Adult Swim negli Stati Uniti e a seguire in streaming su Netflix in Italia). Dan Harmon, il co-ideatore della serie animata vincitrice di due Emmy, ha rivelato a The Hollywood Reporter di voler portare le avventure interdimensionali di Rick Sanchez, Morty Smith e della loro famiglia sul grande schermo. Non un semplice sogno a occhi aperti. Ne ha già parlato nientedimeno che con Zack Snyder, l'affermato regista dietro i film 300, Watchmen e Justice League.

Rick and Morty: L'idea dietro il film

Harmon ha rivelato che è stato lo stesso Snyder a chiedergli di incontrarlo: "Non lui che dice: 'Posso farlo', o qualcosa del genere. È un super fan e ha detto: 'C'è un modo in cui possa aiutare a far iniziare questo film facendo tutto quello che è in mio potere?'". Lo sceneggiatore ha poi aggiunto, scherzando: "Perciò, il film di Rick and Morty uscirà non appena Zack Snyder tornerà dalle vacanze. Voglio cominciare con una versione di quel film e poi voglio farne la versione director's cut, così possiamo avere un film di Rick and Morty di sei ore, di cui tre in bianco e nero".

Al momento non esiste una sceneggiatura, né una bozza della stessa, ma Harmon ha detto di aver incontrato anche i dirigenti di Warner Bros. e di essere tornato da quell'incontro fiducioso, spiegando che la sensazione condivisa è stata che "fosse arrivato il momento di far girare la palla". Se ciò accadesse, l'idea è di realizzare un episodio lungo, "prendere un'avventura di Rick and Morty, spendere un sacco di soldi in più e farla durare 90 minuti". Chiaramente senza stravolgere i suoi canoni, ma "renderlo semplicemente un episodio super tosto di Rick and Morty". Anche per questo motivo Harmon ritiene sia meglio lavorare al film mentre la serie è ancora in corso, "perché non penso debba solo ispirarsi ad essa per poi cambiare tutto".

Il futuro di Rick and Morty

Settima stagione e film a parte, il futuro di Rick and Morty è ancora lungo e roseo. Ci sono ancora molte altre stagioni - due delle quali sono state già in gran parte scritte - prima che la serie completi il clamoroso ordine di 70 episodi annunciato nell'ormai lontano 2018. E se gli ascolti continueranno a essere buoni, Rick and Morty potrà durare 100 stagioni. In effetti, ha detto Harmon, "è progettata per farlo".

Questo non significa che lo sceneggiatore non abbia pensato a come la serie potrebbe concludersi. Se non l'episodio o la scena finale, ha considerato cosa potrebbe portare a una fine. "Forse sarebbe semplicemente Morty che compie 15 anni e trova una ragazza che gli fa davvero desiderare di essere una persona indipendente, quindi tutto cade a pezzi perché a quel punto Morty vuole solo essere un adolescente e iniziare a crescere", ha detto. "Sì, forse il quindicesimo compleanno di Morty sarebbe il catastrofico affondamento del Titanic".