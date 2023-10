I Leoni di Sicilia, video intervista a Eduardo Scarpetta e Adele Cammarata: "Non siamo noi i Florio ribelli"

News Serie TV

La serie tratta dal romanzo di Stefania Auci è disponibile in streaming su Disney+ con i primi quattro episodi: gli interpreti di Ignazio Florio e Giovanna D'Ondes ci hanno parlato dei loro personaggi.

Ne I Leoni di Sicilia, la serie in costume basata sull'omonimo romanzo che racconta la saga della famiglia Florio, Eduardo Scarpetta e Adele Cammarata rappresentano la terza generazione della famiglia. Eppure, al contrario di quanto si potrebbe pensare, i loro Ignazio Florio e Giovanna D'Ondes non sono i ribelli della situazione. Si caricano di responsabilità e sentono forte il peso delle tradizioni. Ce lo hanno raccontato proprio i loro interpreti che vedremo nei restanti episodi de I Leoni di Sicilia (in arrivo il 1° novembre su Disney+). Guardate qui sotto la nostra intervista video.





I Leoni di Sicilia: Storia di una famiglia

I Leoni di Sicilia è un'epopea familiare che racconta il difficile ma fortunato percorso dei Florio, una famiglia che a inizio '800 lascia la Calabria e si dirige a Palermo, con la speranza di costruirsi un futuro. Partendo da un piccolo negozio di spezie, i fratelli Paolo e Ignazio (Vinicio Marchioni e Paolo Briguglia) costruiscono una fortuna che sarà ancora più imponente grazie allo spirito imprenditoriale di Vincenzo (Michele Riondino), il figlio di Paolo. Dalla relazione di Vincenzo con Giulia Portalupi (Miriam Leone) nasce l'agognato figlio maschio che porta il cognome dello zio, Ignazio (Eduardo Scarpetta). Proprio Ignazio realizzerà quell'impresa che suo padre non era riuscito a portare a termine: guadagnarsi un titolo nobiliare sposando una baronessa, Giovanna D'Ondes (Adele Cammarata).

I Leoni di Sicilia: Le nostre video interviste a Paolo Genovese e al cast della serie Leggi anche

Chi sono Ignazio Florio e Giovanna D'Ondes

Eduardo Scarpetta ci ha parlato della sua predilezione per i personaggi d'epoca (da L'amica geniale a La legge di Lidia Poet, non è la prima vollta che si confronta con il genere del period drama) forse perché - come gli abbiamo fatto notare - ha un volto d'altri tempi. Ignazio Florio, ci ha detto, è un personaggio che avverte le responsabilità e sacrifica se stesso rimanendo fedele alla tradizione. Adele Cammarata, attrice con alle spalle diverse esperienze a teatro e ora alla sua prima prova in una serie tv, ci ha parlato delle sensazioni che ha provato sul grande set de I Leoni di Sicilia, tra costumi da sogno e scenografie mozzafiato. La sua Giovanna - ha detto in conferenza stampa l'attrice - è "un personaggio molto contemporaneo a suo modo perché prova un'insicurezza tutta femminile per il proprio corpo e per la propria bellezza visti dagli altri".

Foto: Giulia Parmigiani - per gentile concessione di Disney+