Hunters si concluderà con la stagione 2: Ecco quando arriverà su Prime Video

La serie tv con Al Pacino e Logan Lerman tornerà e si concluderà a gennaio.

Un'altra serie rivelazione di Prime Video relativamente recente si concluderà all'inizio del prossimo anno. Si apprende da un articolo pubblicato da Entertainment Weekly che Hunters, il controverso drama d'ambientazione storica con Al Pacino e Logan Lerman cacciatori di nazisti, tornerà con la a-lungo-attesa seconda stagione il 13 gennaio. Questi episodi saranno però gli ultimi.

Hunters 2: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Per chi non lo ricordasse, visto che sono passati quasi tre anni, il finale della prima stagione aveva rivelato che, nell'universo alternativo della serie, Adolf Hitler e sua moglie Eva Braun (aka il Colonnello, interpretata da Lena Olin) non solo sono vivi e vegeti, stanno pianificando un Quarto Reich negli Stati Uniti. L'ideatore David Weil ha anticipato al sito che il dittatore tedesco (interpretato nella seconda stagione da Udo Kier) avrà una presenza crescente in questi ultimi episodi, mentre la banda di cacciatori passa al setaccio ogni angolo del globo per eliminarlo una volta per tutte.

"Per me, da bambino cresciuto a Long Island, essendo ebreo, c'era sempre questa frustrazione e rabbia per il fatto che Hitler se la sia cavata per i suoi crimini, che non sia stato mai assicurato alla giustizia, che non sia stato mai arrestato, ucciso, processato, che abbia potuto decidere per sé alla fine della sua vita", ha detto Weil. "Quindi, essendo Hunters una serie sulla catarsi, sull'emancipazione ebraica e sulla realizzazione dei desideri per i bambini ebrei che come me sono cresciuti desiderando reclamare potere, la seconda stagione sarà - spero - quella catarsi".

Hunters 2: Chi torna e chi arriva

Gli ultimi episodi, ambientati due anni dopo la prima stagione, nel 1979, riporteranno nella serie i protagonisti del ciclo inaugurale, incluso Pacino. Se vi state chiedendo come ciò sia possibile, visto che il suo Meyer Offerman è stato ucciso da Jonah (Lerman) dopo la scoperta che era un traditore, la risposta è semplice: ci saranno due linee temporali e quella che si svolge nel passato consentirà all'attore di riprendere il personaggio. Sappiamo inoltre degli ingaggi di Jennifer Jason Leigh (Atypical), per il ruolo della cacciatrice di nazisti Chava Apfelbaum, Tommy Martinez (Good Trouble) e Emily Rudd (Dynasty), i quali si aggiungono a Kier nel ruolo di Hitler. A Prime Video, l'annuncio dell'imminente chiusura di Hunters segue di poco più di una settimana quello della conclusione, tra febbraio e marzo, dell'altrettanto apprezzato drama fantasy Carnival Row.