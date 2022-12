Hunters: Lo strano primo trailer della stagione 2, tra Hitler e... Milkshake di Kelis?

News Serie TV

La serie tv tornerà in streaming con l'ultima stagione il 13 gennaio.

Quella sensazione insolitamente gradevole a metà tra il disgusto e lo sbigottimento che probabilmente avrà accompagnato anche voi durante il primo ciclo di episodi di Hunters torna arrogantemente nel primo trailer della a-lungo-attesa stagione 2, nel quale le prossime azioni vendicative dei Cacciatori, un gruppo di oppositori del nazismo impegnato per impedire un Quarto Reich negli Stati Uniti, si mescolano alle note di quella che sembra essere una cover di Milkshake di Kelis mentre una silhouette e poi un volto, quelli dell'attore tedesco Udo Kier, rivelano - come del resto ci aspettavamo - che Adolf Hitler è vivo e vegeto nell'universo alternativo della serie di Prime Video.





Hunters 2: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Disponibile in streaming con tutti gli episodi, gli ultimi della serie, dal 13 gennaio, la seconda stagione di Hunters vedrà il disordinato gruppo di cacciatori di nazisti un tempo guidato da Meyer Offerman (Al Pacino tornerà nella stagione finale), che ora include un nuovo membro interpretato da Jennifer Jason Leigh (Atypical), passare al setaccio ogni angolo del globo per eliminare una volta per tutte il dittatore, apparentemente in pessime condizioni nella sua dimora in Sudamerica.

L'ideatore di Hunters David Weil ha raccontato a Entertainment Weekly che Kier si è calato nei panni scomodi di Hitler con un profondo senso di responsabilità. "Ovviamente è stato un ruolo incredibilmente impegnativo per lui", ha detto. "Sul set, tra una ripresa e l'altra, prima di girare, raccontava alla troupe chi era, quali erano i suoi interessi, chi era come essere umano e quanto sarebbe stato difficile dare vita a questo individuo". Tuttavia, per lui è stato ancora più importante onorare coloro le cui vite sono andate perdute e cambiate per sempre dal leader nazista. "Ha dato vita a questo individuo con lo spirito di rendere davvero giustizia alle milioni di persone che sono state uccise, rese vittime e orfane da questo dittatore", ha aggiunto.