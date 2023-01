Hunters 2: È caccia a Hitler nel trailer ufficiale della stagione finale

News Serie TV

Gli ultimi otto episodi della serie tv con Logan Lerman e Al Pacino su Prime Video dal 13 gennaio.

La resa dei conti è a otto episodi di distanza. Forse qualcosa meno. Nella seconda e ultima stagione di Hunters, disponibile in streaming su Prime Video dal 13 gennaio, i Cacciatori si danno da fare per vendicare le molte vittime del nazismo fermando il suo principale responsabile, Adolf Hitler, che l'ultima volta abbiamo scoperto essere ancora in vita nell'universo alternativo di questo controverso thriller d'ambientazione storica. Ma, per poterlo consegnare alla giustizia, i Cacciatori devono prima trovarlo, e il Jonah di Logan Lerman sembra sapere da dove cominciare la ricerca, come si può vedere nel trailer ufficiale.





Hunters: Cosa ci aspetta nella stagione 2

In ogni caso, trovare Hitler (il dittatore ha il volto dell'attore tedesco Udo Kier in questa seconda stagione) non è facile, ed è per questo motivo che Jonah ha bisogno sia che i suoi vecchi compagni - Sorella Harriet (Kate Mulvany), Roxy (Tiffany Boone), Mindy (Carol Kane), Lonny (Josh Radnor), Joe (Louis Ozawa) e l'agente dell'FBI Millie Morris (Jerrika Hinton) - tornino insieme sia di alleati nuovi. Uno di questi si chiama Chava Apfelbaum, interpretata dalla nuova aggiunta al cast Jennifer Jason Leigh (Atypical). Oltre ai soliti agguati, sparatorie, inseguimenti, esplosioni e scazzottate, la caccia riserva qualche altro momento surreale à la Hunters. Nel frattempo, uno sguardo al passato riporta in vita il Meyer Offerman di Al Pacino, raccontando di una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i Cacciatori.

Hunters è una creazione di David Weil (in questi ultimi anni anche dietro le quinte di Solos e Invasion), mentre il premio Oscar Jordan Peele fa parte del team di produzione. Per celebrare la stagione finale della serie, Prime Video ha realizzato un podcast di sei episodi, intitolato Chutzpah: Hunters Presents True Stories of Resistance, che narra straordinarie storie vere di eroismo, resistenza e sacrificio durante l'Olocausto.