How I Met Your Mother: Cobie Smulders torna Robin Sparkles e canta una cover di 'Let's Go to the Mall' a tema quarantena

L'attrice si è esibita nella hit della serie riscritta appositamente dai creatori della comedy.

In tempi di isolamento e distanziamento sociale, i centri commerciali sono off-limits. Così Cobie Smulders trasforma la famosa canzone Let's Go to the Mall, cantata in How I Met Your Mother da Robin Sparkles - l'alter ego anni '80 del suo personaggio Robin Scherbatsky - in Let’s All Stay at Home, cover a tema quarantena. L'attrice ha condiviso il video della speciale performance sulla sua pagina Instagram per la gioia dei moltissimi fan della comedy creata da Carter Bays e Craig Thomas.

Il video della cover di 'Let's Go to the Mall' di Cobie Smulders

Smulders ha suonato al piano e cantato la simpatica cover dell'iconico brano il cui testo è stato riscritto, per l'occasione, dagli stessi creatori di How I Met Your Mother Bays e Thomas. "Let's go to the mall, you won't be sorry" è diventato "We can't go to the mall, I'm so sorry" e il ritornello, anziché celebrare la passeggiata al centro commerciale, invita a restare a casa. Cobie Smulders ha spiegato che Brian Kim, che ha composto la canzone originale, l'ha riarrangiata per permettere a lei di suonarla al pianoforte. "Spero che questo non vi faccia pensare ad altro. Di certo per me ha funzionato. È stato un fantastico viaggio nei ricordi", ha scritto l'attrice, che ha anche colto l'occasione per invitare i suoi fan a donare un contributo ad associazioni come Save the Children e Canada Helps impegnate nella lotta al Coronavirus.





Robin Sparkles in How I Met Your Mother

Il personaggio di Robin Sparkles è apparso per la prima volta in How I Met Your Mother in un episodio della seconda stagione in cui si scopre il passato segreto di Robin (Smulders), popstar un tempo famosissima in Canada, quando Barney (Neil Patrick Harris) si procura il videoclip della sua canzone più famosa, proprio Let's Go to the Mall. Imbarazzata dalla sua vecchia carriera, Robin cercherà sempre di nasconderne i dettagli con scarsi risultati, dato che ciclicamente, nel corso delle 9 stagioni della serie, vengono svelati altri retroscena sul suo passato di cantante e rese note altre hit come Sandcastles in the Sand e The Beaver Song.

Dopo How I Met Your Mother, che si è concluso sei anni fa (ma che trovate interamente in streaming su Amazon Prime Video e Netflix), Cobie Smulders si è fatta apprezzare anche sul grande schermo nel ruolo dell'agente Maria Hill nella saga di The Avengers. Attualmente è impegnata nel drama di ABC Stumptown, ancora non rinnovato per una seconda stagione.

