How I Met Your Mother: Arriva uno spin-off con Hilary Duff protagonista!

Il servizio di video in streaming Hulu ha ordinato ufficialmente la comedy How I Met Your Father.

Dopo anni e anni alla ricerca della "madre" per eccellenza della tv, quella di How I Met Your Mother, è arrivato il momento di cambiare prospettiva e scoprire una nuova avventura romantica. Il servizio di video in streaming Hulu ha appena ordinato ufficialmente uno spin-off sequel di How I Met Your Mother con Hilary Duff protagonista. Intitolata How I Met Your Father, la nuova comedy avrà 10 episodi e ricalcherà lo stile della popolare serie creata da Carter Bays e Craig Thomas e andata in onda per 9 stagioni.

La trama di How I Met Your Father e i primi dettagli

Creata dai co-showrunner di This is Us e co-creatori di Love Victor Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, How I Met Your Father è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie (interpretata da Hilary Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. La serie, poi, fa un passo indietro fino al 2021 mentre "Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle dating app e delle mille opportunità", si legge nella sinossi ufficiale.

I creatori di How I Met Your Mother Carter Bays e Craig Thomas sono coinvolti come produttori esecutivi insieme alla stessa Duff che, oltre a recitare nella serie, ne sarà anche produttrice. Secondo le prime informazioni disponibili, la nuova comedy avrà uno stile di regia e di racconto molto simile a quello della serie madre, ma non è ancora chiaro come le due serie si collegheranno.

La lunga strada verso lo spin-off di How I Met Your Mother

La notizia di uno spin-off di How I Met Your Mother non giunge completamente inaspettata. Se ne parla dal lontano 2014 quando, durante la stagione finale di How I Met Your Mother, CBS commissionò l'episodio pilota di How I Met Your Dad con Greta Gerwig e Meg Ryan voce narrante della nuova "madre". Il progetto, però, naufragò e un secondo tentativo, proprio con Aptaker e Berger al timone, è nel cassetto dal 2016. Ora, a sette anni dal divisivo finale della serie originale, vede finalmente la luce con How I Met Your Father.

Le dichiarazioni dei produttori e di Hilary Duff

"Ragazzi, vi racconterò una storia incredibile: è la storia di come due scrittori hanno avuto la fortuna di realizzare la loro serie televsiva dei sogni per nove stagioni e ora riescono a passare il testimone a un nuovo team creativo che ha una nuova incredibile storia da raccontare, la storia di How I Met Your Father”, hanno commentato Bays e Thomas in un comunicato. "Ci sentiamo onorati dalla loro passione e visione e non vediamo l'ora di aiutarli a raccontare una nuova storia leggendaria. (Grazie a tutti i fan di HIMYM là fuori che l'hanno aspettata)".

Hilary Duff ha aggiunto: “Sono stato incredibilmente fortunata nella mia carriera ad interpretare alcuni personaggi meravigliosi e non vedo l'ora di interpretare il ruolo di Sophie. In quanto grande fan di How I Met Your Mother, sono onorata e anche un po' nervosa, per il fatto che Carter e Craig si fidino di me per il sequel della loro creatura. Isaac ed Elizabeth sono brillanti e non vedo l'ora di lavorare con loro". L'attrice si appresta a concludere la sua esperienza in Younger giunta alla sua settima e ultima stagione e, lo ricordiamo, potrebbe essere protagonista anche di uno spin-off di quest'ultima incentrata proprio sul suo personaggio Kelsey Peters; il progetto è attualmente in sviluppo a ViacomCBS ma non sappiamo se vedrà la luce o se subirà la stessa sorte del revival di Lizzie McGuire, accantonato da Disney+ per divergenze creative con la stessa Duff.